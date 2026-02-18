Peruánský parlament sesadil prezidenta Jerího


Peruánský parlament v úterý sesadil prezidenta Josého Jerího, který nyní čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Informují o tom tiskové agentury. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami. S novou volbou prezidenta pak začne Kongres ve středu místního času.

Jerí byl sedmým prezidentem Peru v uplynulých deseti letech. Do čela země se dostal jako předseda parlamentu loni v říjnu po odvolání tehdejší prezidentky Diny Boluarteové. Ta byla v minulosti viceprezidentkou prezidenta Pedra Castilla, kterého parlament sesadil v roce 2022.

K odvolání prezidenta stačí podpora většiny přítomných členů jednokomorového Kongresu, který tvoří 130 zákonodárců. Pro odvolání Jerího hlasovalo 75 poslanců, proti 24, tři se zdrželi. Jerí tak přišel o funkci předsedy Kongresu, díky které byl současně i prezidentem. Poslanci tak budou muset zvolit nového předsedu Kongresu, který bude zastávat i prezidentskou funkci.

Peruánský Kongres odvolal nepopulární prezidentku
Peruánská prezidentka Dina Boluarteová (září 2025)

Předsedající Fernando Rospigliosi už oznámil, že ponechá čas do středečních 18:00 místního času na podání kandidatur. Následně, v noci ze středy na čtvrtek SEČ, by měl Kongres začít volit nového předsedu, a tudíž i prezidenta republiky.

Jerí čelil v úterý v parlamentu celkem sedmi návrhů na odvolání, které kritizovaly počínání prezidenta. Nejvíce kritizovanými kroky byla tajná setkání s dvěma čínskými podnikateli, z nichž alespoň jeden měl zájem o veřejné zakázky. „Žádného zločinu jsem se nedopustil,“ tvrdil v neděli Jerí. Zpočátku se mohl podle analytiků politik spoléhat na relativně vysokou podporu veřejnosti, která ale v posledních týdnech výrazně klesala.

V Peru se konají prezidentské a parlamentní volby 12. dubna. Nové volební období, kdy se ujmou moci nový prezident a noví zákonodárci, však začíná až na konci července.

Rubio plánuje cestou po Střední Americe oslabit čínský vliv
Americký ministr zahraničí Marco Rubio

