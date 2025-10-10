Peruánský Kongres rozhodl o odvolání prezidentky Diny Boluarteové, jedné z nejméně oblíbených světových političek. Na její místo následně nastoupil dosavadní předseda Kongresu José Jerí. Podle zákonodárců nezvládla vláda bývalé prezidentky boj s kriminalitou, informovala agentura AP. Na odvolání prezidentky se shodly téměř všechny strany politického spektra.
Peruánský Kongres odvolal nepopulární prezidentku
Kongres schválil čtyři žádosti o hlasování o odvolání Boluarteové z funkce. Tím zahájil proces jejího odvolání. Zákonodárci poté požádali prezidentku, aby se před Kongresem obhájila, politička se ale nedostavila. Krátce po půlnoci místního času (ráno SELČ) tak Kongres téměř jednohlasně schválil její odvolání.
Během hlasování o nepopulární prezidentce se před budovou Kongresu shromáždil dav převážně mladých lidí, z nichž mnozí mávali peruánskou vlajkou.
Do funkce prozatímního prezidenta byl po odvolání Boluarteové uveden dosavadní předseda Kongresu, osmatřicetiletý Jerí, který složil přísahu. Po nástupu do úřadu uvedl, že bude bránit suverenitu Peru a předá moc vítězi prezidentských voleb, které zemi čekají v dubnu 2026.
Agentura Reuters uvádí, že třiašedesátiletá Boluarteová se řadila mezi nejméně oblíbené světové lídry, její popularita se v průzkumech pohybovala mezi dvěma a čtyřmi procenty. Vedle nedostatků v boji se zločinem ji občané viní také ze smrtících zásahů proti protestům na podporu jejího předchůdce.
Boluarteová byla už šestým člověkem zastávajícím v Peru prezidentský úřad od roku 2018. Tři z jejích předchůdců jsou momentálně ve vězení. Odvolaná prezidentka se k moci dostala na konci roku 2022 poté, co působení jejího předchůdce ve funkci také ukončil Kongres.