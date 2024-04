Rolexgate hýbe Peru. Rezidenci prezidentky otevřeli policisté beranidlem

Policisté na Velký pátek prohledali rezidenci Boluarteové a hledali důkazy o korupci. Aféru spustilo video autorů internetové show.

„Dostali jsme tip od jednoho zvídavého člověka, který prezidentku potkal. Řekl nám, že má dvoje Rolexky. Sešel se s ní dvakrát a pokaždé měla jiné. To nás zaujalo,“ popsal autor zmíněného videa Marco Sifuentes, spoluzakladatel webu La Encerrona.

Se svými kolegy prošli asi deset tisíc fotografií prezidentky z posledních let. Zjistili, že má celou kolekci náramkových hodinek různých značek v odhadované ceně od pár tisíc po více než půl milionu korun. Nejvýraznější a nejdražší jsou právě hodinky ženevského výrobce Rolex.

„Vše, co mám, je výsledkem mé snahy a schopností“

Nejen novináře zaujaly konkrétně tři kusy ze série Lady Datejust. Celková odhadovaná cena šplhá v tomto případě v přepočtu na koruny k milionu a čtyřem stům tisícům. Měsíční plat prezidentky se ale pohybuje kolem sta tisíc korun. Nikdy dříve vyšší deklarované příjmy neměla.

Boluarteová v reakci na informace tisku prohlásila, že do prezidentského úřadu nastoupila s čistýma rukama. Tvrdí, že hodinky koupila za peníze, které si vydělala zamlada. „Pracuji od svých osmnácti let. Vše, co mám, je výsledkem mé snahy a schopností. Ta věc (s hodinkami, pozn. autora) je velmi stará. Nosím je jen velmi výjimečně,“ vysvětlila.

Podle prodejců hodinek však nejdražší kousky v její sbírce představují nejnovější modely, které nejsou starší než dva roky. Žurnalista Sifuentes si při zkoumání fotografií všiml, že drahé doplňky včetně prstenů a náramků za vyšší desetitisíce korun začala Boluarteová nosit až od léta 2021, kdy se stala viceprezidentkou.

„Je zde velmi jasná známka zbohatnutí. To v Peru může znamenat přijímání úplatků nebo například dárků. Od koho je mohla dostat? Nebyl to třeba podnikatel usilující o státní zakázky?“ ptal se v reportáži Sifuentes.

Vrchní žalobce poukázal na prostředky neznámého původu

Vyšetřovatelé na Velikonoce luxusní hodinky v prezidentčině rezidenci nezajistili. Během prohlídky ale našli podle svého vyjádření jiné věci, které vzbudily jejich zájem. „Vyšetřování odhalilo mimo jiné prostředky neznámého původu ve výši 1,1 milionu dolarů (26 milionů korun) na jejích bankovních účtech,“ prohlásil peruánský vrchní žalobce Juan Villena.