Rubio plánuje cestou po Střední Americe oslabit čínský vliv

Horizont ČT24: Rubiova cesta do Střední Ameriky

První Hispánec ve funkci amerického ministra zahraničí Marco Rubio vyráží na svou první zahraniční cestu. Ta povede symbolicky hned do pětice zemí Střední Ameriky. S tamními lídry bude vyjednávat o prioritách administrativy prezidenta Donalda Trumpa – navracení migrantů či omezení čínského vlivu v Latinské Americe. Prvním cílem cesty je Panama, tamní strategický průplav by chtěl Trump získat zpět pod americkou kontrolu.

Že by vodní koridor, kterým ročně propluje na čtrnáct tisíc lodí, spravovali čínští vojáci, jak tvrdí Donald Trump, Panama kategoricky odmítá. „Panamský průplav kontroluje Panama. A jeho správa byla a je v panamských rukou,“ oponoval panamský prezident José Raúl Mulino.

„To je nemožné. Nemohu vyjednávat ani zahájit vyjednávání o kanálu,“ potvrdil Mulino. Čína chce vybudovat nad kanálem most, investovala do přístavu pro obří výletní lodě. Dva další – Cristóbal a Balboa – pro nákladní tankery vlastní hongkongská soukromá společnost už od roku 1997.

Washington mohou podle analytiků ve skutečnosti znervózňovat prokazatelné investice Pekingu v samotném okolí kanálu. Možná i proto vede první zahraniční cesta nového šéfa americké diplomacie právě do Panamy. Syn kubánských přistěhovalců mluví plynule španělsky, hledat společnou řeč s prezidentem Mulinou ale nebude jednoduché. O navrácení průplavu nemůže být podle panamské hlavy státu řeč.

„Naše zahraniční politika se soustředí na jednu věc a tou je prosazování našich národních zájmů,“ potvrdil Rubio. V latinskoamerickém kontextu je to hned po imigraci omezení čínského vlivu v celé Střední i Jižní Americe. Ten si Peking vybudoval skrz stamiliardové investice. Loni čínský vládce Si Ťin-pching v Peru otevřel obří přístav nedaleko peruánské metropole Limy.

„Vzniká nový námořní koridor mezi Asií a Latinskou Amerikou a Karibikem,“ tvrdí Si. Koridor Číně urychlí dopravu hlavně zemědělských produktů a surovin. Do jejich těžby v Latinské Americe investovala za prvních 18 let tohoto století 73 miliard dolarů. Po uhlí, mědi nebo uranu se Peking zaměřuje na těžbu lithia. A to v Argentině, Bolívii a Chile. Trojice zemí vlastní asi polovinu světových zásob strategické suroviny, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů a baterií.

„Chceme, aby se z naší země stal jeden z nejdůležitějších producentů lithia,“ nastínil bolivijský prezident Luis Arce.

Pandemie nemoci covid-19 posloužila Pekingu k navýšení půjček pro latinskoamerické vlády výměnou za čínské vakcíny. Státy Střední a Jižní Ameriky si od čínské banky už napůjčovaly na 120 miliard dolarů. Existuje však podezření, že výměnou za vakcíny dostala zelenou v řadě zemí regionu při výstavbě 5G sítí čínská firma Huawei.