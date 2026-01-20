Američané staví „přísně tajný“ projekt pod Bílým domem, píše CNN

Americký prezident Donald Trump nařídil vybudování utajeného podzemního zařízení pod východním křídlem Bílého domu, které nechal loni v říjnu zdemolovat, aby ustoupilo plánům na výstavbu nového rozlehlého tanečního sálu, píše server CNN s odvoláním na své zdroje. Bílý dům informaci nepotvrdil.
Během nedávného zasedání komise pro plánování stavebních projektů ve Washingtonu ředitel pro správu a administrativu Bílého domu Joshua Fisher obecně uvedl, že celkový projekt tanečního sálu „(zlepší) funkčnost kritickou pro plnění úkolů“, „provede nezbytná vylepšení v oblasti bezpečnosti“ a „(poskytne) odolnou, přizpůsobivou infrastrukturu v souladu s budoucími potřebami pro plnění úkolů“.
Na dotaz, proč projekt porušil precedens tím, že zahájil proces demolice bez souhlasu komise, Fisher naznačil, že motivem byly „přísně tajné“ práce probíhající pod zemí.
„Některé aspekty tohoto projektu, na kterých v současné době pracujeme, jsou, upřímně řečeno, přísně tajné. To nám nebrání ve změně nadzemní konstrukce, ale při realizaci tohoto projektu bylo nutné tuto práci zohlednit, což nebylo součástí procesu komise,“ uvedl. Média o věci referují jako o podzemním bunkru.
Bílý dům odmítl věc pro CNN komentovat. V soudním podání z minulého týdne v případu, jehož cílem je zastavit stavbu východního křídla, však Bílý dům celý proces obhajoval s tím, že zastavení podzemní konstrukce by „ohrozilo národní bezpečnost, a tím poškodilo veřejný zájem“. Důvod pro tento postup byl podle Bílého domu popsán v „utajeném prohlášení“ přiloženém k případu, píše CNN.
První bunkr vznikl za prezidenta Roosevelta
Pod východním křídlem Bílého domu existoval protibombový kryt od prosince 1941, kdy ho nechal vystavět tehdejší prezident Franklin D. Roosevelt. Ani tehdy se však veřejně nevědělo, že se bunkr buduje, uvedl historik Bill Seale.
Tato zařízení, nejvíce prý připomínající interiér ponorky, se v následujících desetiletích rozrůstala a modernizovala. S plánem na výstavbu nového tanečního sálu byla zřejmě nyní rozebrána. Trump je zamýšlí široce přepracovat a vybavit novými technologiemi schopnými čelit novým hrozbám, uvádí zdroj CNN.
Původní bunkr zahrnoval kryt s nízkými stropy, lůžky, trvanlivými potravinami, vodou a dalšími zásobami. Zajištěny byly i zabezpečené komunikační kanály s vnějším světem, uvádí další zdroj CNN, který měl možnost se do těchto prostor podívat. Dále se v prostoru nacházelo prezidentovo krizové operační centrum (PEOC), centralizované velitelské a řídicí centrum pro prezidenta a jeho spolupracovníky opevněné tak, aby odolalo jadernému výbuchu nebo jinému podobnému útoku.
PEOC spolupracovalo se situační místností, která však není tak silně zabezpečena a nachází se pod západním křídlem prezidentova sídla, uvedl bývalý agent americké tajné služby Jonathan Wackrow. „PEOC se používá v případě nouzových situací. Není to místo, kam chodí každý. (...) Situační místnost využívá téměř celá vláda, 24 hodin denně,“ vysvětlil.
„S velkou jistotou bych řekl, že všechny podzemní struktury (byly rozebrány),“ uvedl zdroj CNN. Demolice se týkala prý i PEOC, vzduchotechniky či zařízení pro divizi tajné služby. V případě krize může být prezident přesunut do jiných objektů, dodal zdroj.
Výdaje na projekt
Není pravděpodobné, že se plány nového podzemního bunkru dostanou v dohledné době na veřejnost. Trump naznačil, že americká armáda je „výrazně zapojena“ do výstavby tanečního sálu, a je pravděpodobné, že projekt realizují společně zástupci armády, tajné služby, prezidentské kanceláře, dodavatele Clark Construction, který má bohaté zkušenosti s výstavbou vysoce zabezpečených zařízení, a skupiny Shalom Baranes Architects, která vede výstavbu tanečního sálu a která také řídila projekt přestavby a opevnění Pentagonu po útocích z 11. září 2001.
Wackrow odhaduje, že to, co starý objekt ze čtyřicátých let dvacátého století nahradí, dokáže předvídat a reagovat na moderní hrozby, včetně jaderných výbuchů nebo leteckých havárií, chemických nebo biologických zbraní či elektromagnetických pulzů.
CNN podotýká, že je téměř nemožné odhadnout, kolik takový projekt bude stát. Trump původně mluvil o výdajích na taneční sál ve výši kolem 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun), v současnosti už hovoří o asi dvojnásobné částce – výdaje za podzemní kryt přitom do ní nejspíš zahrnuty nejsou. Trump zdůraznil, že za taneční sál zaplatí soukromé subjekty, infrastruktura pod východním křídlem ale bude téměř jistě postavena za peníze amerických daňových poplatníků.
„Pokud uvažujete o tom, jak zastavit hrozby dneška a zítřka, mluvíte vlastně o zbrusu nových technologiích, nové infrastruktuře – o věcech, které možná nejsou komerčně dostupné. Nikdy nebudeme mít přehled o tom, kolik to bude stát,“ myslí si Wackrow.