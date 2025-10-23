Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno


23. 10. 2025Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Dříve však tvrdil, že jeho projekt stávající budovu prezidentského sídla nenaruší. Trump rovněž uvedl, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Prezident USA kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí kritice.

Demolice začala v pondělí a dle agentury Reuters by měla být dokončena pravděpodobně do dvou týdnů. Trump oznámil zahájení prací na projektu až poté, co se v médiích objevily snímky demolice, připomíná Reuters.

Kritika

„Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí,“ napsala na síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na šéfa Bílého domu míří i z konzervativních kruhů.

Komentátor Byron York uvedl, že Trump „musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal“.

Trump ve středu stávající bourací práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně, píše server Axios. „Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci,“ vysvětloval. Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post (WP) prezident.

V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu Axiosu ve středu sdělil, že východní křídlo „je modernizováno“.

Demolice části Bílého domu

Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise adresovaném vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5110 metrů čtverečních.

Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v sídle prezidenta a rozhodne o schválení nové budovy. Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, a to včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa, poznamenává WP.

Financování soukromými dárci

Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Patří k nim firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies, píše WP.

Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.

Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře první dámy a začínaly zde prohlídky budovy, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací.

