Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.

Navzdory této výjimce američtí prezidenti v minulosti své plány na renovaci Bílého domu ještě před začátkem stavebních prací dobrovolně překládali k posouzení Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která dohlíží na stavební projekty ve federálních budovách.

2 minuty
Materiál z demolice tanečního sálu Bílého domu vyváží na golfové hřiště ve Washingtonu
Zdroj: Reuters

Představitelé Bílého domu v úterý oznámili, že se plány na výstavbu tanečního sálu, který má vzniknout na místě východního křídla prezidentského sídla, NCPC chystají předložit. Kompletní bourání východního křídla však mezitím ve čtvrtek demoliční četa dokončila.

Zákon o ochraně národních historických památek v roce 1966 podepsal tehdejší prezident Lyndon Johnson po období rychlého rozvoje ve Spojených státech, který se týkal i výstavby infrastruktury financované federální vládou. Zákon byl zaveden v době rostoucího znepokojení, že v rámci stavebních projektů docházelo k ničení kulturních a historických památek, píše BBC.

Trump nechal zbořit východní křídlo Bílého domu
Demolice východního křídla Bílého domu

Posuzovací postup stanovený zákonem z roku 1996 byl dobře zavedený a byl by „nejlepší praxí“ pro renovaci východního křídla Bílého domu, míní podle BBC Priya Jainová, předsedkyně výboru pro ochranu historického dědictví v neziskové organizaci Society of Architectural Historians.

Přezkumy plánů na stavební práce mohou trvat i několik let a jejich součástí jsou i diskuze o možných alternativách. V případě Trumpova plánu na taneční sál by podle ní mohly zaznít otázky jako: Potřebujeme tak velký taneční sál? Neměl by být menší? Mohl by být rozšířením východního křídla? Mohl by být v podzemí?

Demolice východního křídla Bílého domu ve Washingtonu
Zdroj: Reuters/Andrew Leyden

Vlna kritiky

Pohled na trosky zbouraného východního křídla Bílého domu vyvolal bouřlivou reakci demokratů, některých konzervativců a organizací na ochranu historických památek. Ve čtvrtek po poledni místního času zůstala stát pouze malá část východní kolonády, chodby, která dříve spojovala východní křídlo s hlavní budovou Bílého domu, napsal deník The Washington Post.

Začalo bourání části Bílého domu. Vznikne tam taneční sál
Demolice části Bílého domu

Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře a salóny první dámy a začínaly tam prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 za administrativy prezidenta Theodorea Roosevelta. V roce 1942, během prezidentství Franklina Roosevelta, bylo zásadně rozšířeno a renovováno a byl pod ním vybudován bunkr.

Dvoupodlažní budova východního křídla, kde první dámy utvářely dějiny, plánovaly státní večeře a zasazovaly se o rozličné záležitosti, je nyní sama minulostí, poznamenala agentura AP.

Demolice východního křídla Bílého domu ve Washingtonu
Zdroj: Reuters/Andrew Leyden

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

