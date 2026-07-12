Zelenskyj avizoval změny ve vládě, premiérce nabídl novou roli


12. 7. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli oznámil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Premiérce Juliji Svyrydenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Více podrobností k její případné nové roli neposkytl. Agentura Reuters nebo portál RBK-Ukrajina si jeho slova vyložily jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat. Některá média spekulují, že by ji mohl nahradit současný ministr obrany Mychajlo Fedorov.

„Ukrajina mění svou politickou strategii. Každá prioritní oblast zahraniční politiky bude přidělena konkrétní osobě s rozsáhlými zkušenostmi, která je schopna realizovat to, na čem se dohodneme na úrovni lídrů,“ uvedl zkraje svého sdělení ukrajinský prezident.

„Mezi nejdůležitější z těchto oblastí patří Spojené státy a naše dohody o licencích na výrobu systému Patriot, jakož i o další bilaterální bezpečnostní spolupráci, která se musí promítnout do jasných zisků pro naše země a pro ukrajinské a americké společnosti,“ napsal Zelenskyj.

Jako další priority jmenoval možný evropský protiraketový projekt, pokroky v usilování o členství v Evropské unii nebo vztahy se zeměmi sousedící s Ukrajinou, zejména Polskem a Maďarskem, které podle hlavy státu „vyžadují nový základ“. Upozornil také na oblast Blízkého východu, kterou označil za jednu z „nejslibnějších globálních oblastí pro bezpečnostní a ekonomickou spolupráci“, dále zmínil Čínu a důležité mezinárodní organizace.

Kromě toho Zelenskyj poukázal na domácí záležitosti, přípravu bránící se země na zimu nebo „potřebu urychlit transformaci státních podniků“.

Obnova kabinetu ministrů

„V souladu s tím začnou na Ukrajině personální změny,“ napsal prezident, který podle svých slov podrobnosti prodiskutoval s premiérkou Svyrydenkovou. „Došli jsme k závěru, že tyto změny vyžadují obnovu kabinetu ministrů,“ sdělil a vyjádřil političce vděk za její dosavadní práci. „Nabídl jsem jí příležitost vést novou a důležitou oblast vztahů s klíčovým partnerem,“ podotkl bez bližších podrobností.

Opoziční poslanec Jaroslav Železňak se dle Reuters domnívá, že Svyrydenková pravděpodobně převezme funkci velvyslankyně ve Spojených státech. „To znamená, že opustí post premiérky a dojde k celkové reorganizaci vlády,“ napsal politik na telegramu.

Podle ukrajinského práva musí rezignaci předsedy vlády schválit parlament a znamená to odstoupení celé vlády, upozornila agentura Reuters. Podle ukrajinských poslanců mezi možnými nástupci figurují ministr energetiky a expremiér Denys Šmyhal, už zmíněný Fedorov a šéf státní energetické společnosti Naftogaz Serhij Koreckyj.

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