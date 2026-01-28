Stál za úspěšnou digitalizací, teď Fedorov slibuje revoluci v ukrajinské armádě

Nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov má ambiciózní cíl: slibuje revoluční změny, které zreformují armádu a povedou mimo jiné k vymýcení korupce v resortu. Hodlá se zaměřit i na rozvoj technologií a digitalizaci, tedy na oblasti, k nimž má blízko z doby svého úspěšného působení v čele ministerstva pro digitální transformaci. Právě tento úřad se pod jeho vedením zapojil i do řady inovativních projektů pro armádu.
„Prezident stanovil jasný úkol: vybudovat systém schopný zastavit nepřítele ve vzduchu a jeho postup na zemi a zesílit asymetrické a kybernetické údery proti nepříteli a jeho ekonomice. Cílem je způsobit Rusku náklady, které nemůže unést, a tím vynutit mír silou,“ prohlásil Fedorov nedlouho po svém jmenování.
Jako místopředseda vlády a bývalý ministr digitální transformace sehrál Fedorov důležitou roli při formování ukrajinské technologické reakce na ruskou agresi.
„Dnes je nemožné bojovat s novými technologiemi pomocí staré organizační struktury,“ řekl Fedorov zákonodárcům předtím, než jej potvrdili v nové funkci, a slíbil rozsáhlé změny. „Naším cílem je změnit systém: reformovat armádu, zlepšit infrastrukturu na frontě, odstranit lži a korupci,“ dodal, když mluvil o „nové kultuře,“ která bude založená na důvěře a vůdčích schopnostech.
Personální krize v armádě
Nový ministr musí řešit několik zásadních problémů. Ukrajinskou armádu dlouhodobě sužuje hluboká personální krize, jež je nejpalčivější v řadách pěchoty. Za jednu z příčin – vedle obrovské početní výhody Ruska, které má zhruba čtyřnásobný počet obyvatel než Ukrajina – bývají považovány problémy s odvody.
Fedorov tento měsíc řekl v ukrajinském parlamentu, že dva miliony mužů se vyhýbají odvodu a dalších dvě stě tisíc opustilo bez povolení své armádní pozice. Bylo to poprvé, kdy ukrajinský představitel odhalil konkrétní rozsah problému.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil změny mobilizačního systému za jeden z prvních úkolů pro Fedorova.
„Už jsme učinili rozhodnutí, která mají zajistit spravedlivější rozdělení vojáků mezi brigádami. Přesto je zapotřebí výraznějších změn v systému mobilizace, které zaručí rozvoj ukrajinských obranných a bezpečnostních sil a zároveň posílí hospodářství země,“ uvedl bez dalších podrobností Zelenskyj.
Finance a personální změny
Fedorov v parlamentu rovněž uvedl, že v ukrajinském obranném rozpočtu je letos díra ve výši tří set miliard hřiven (necelých 150 miliard korun) a že jeho prvním krokem ve funkci ministra bude provedení auditu úřadu.
Přezkoumáním prochází také celý management ministerstva. Podle Fedorova je nutné změnit pojetí, že se zabývá pouze zadáváním veřejných zakázek a logistikou, a je potřeba zahrnout i civilní dohled, koordinaci a jasnou synchronizaci procesů.
„Je nutné stanovit správné úkoly. Systém bez úkolů začíná selhávat. Proto je management prioritou. Management musí být postaven na těch, kteří jsou schopni dosáhnout definovaných cílů. Pokud lidé neprokazují měřitelné výsledky, nemohou v systému zůstat,“ řekl Fedorov.
Učinil už i některá personální rozhodnutí. Svým poradcem pro používání dronů na bojišti jmenoval Serhije Sternenka, aktivistu a zakladatele charitativní organizace dodávající ukrajinské armádě FPV drony. Poradcem pro technologické otázky se stal Serhij „Flash“ Beskrestnov, expert na vojenské radiotechnologie.
Zástupcem velitele letectva byl už předtím jmenován Pavlo Jelizarov, který dříve vytvořil vysoce efektivní dronovou jednotku Lazarova skupina. Podle Fedorova stojí skupina za každým pátým zničeným ruským tankem.
Sázka na drony
Právě drony a technologie obecně budou zřejmě hlavním bodem Fedorovova působení v čele resortu. „Více robotů znamená méně ztrát, více technologií znamená méně úmrtí. Životy ukrajinských hrdinů mají nejvyšší hodnotu,“ podotkl k personální krizí v armádě.
Jmenování Jelizarova souvisí s projektem „protidronové kopule“. „Naším úkolem je vybudovat nad Ukrajinou kopuli proti dronům – systém, který na hrozbu jen nereaguje, ale ničí ji (už) v době, kdy se blíží,“ popsal Fedorov.
Rovněž prezidentská kancelář označila protivzdušnou obranu za prioritu nového vedení resortu a mluví o přechodu k nové taktice zaměřené právě na boj proti hromadným útokům dronů.
Fedorov dál slibuje „revoluci“ ve vyhodnocování efektivity používání dronů. Ukrajina podle něj brzy spustí projekt Mission Control, do nějž budou zadávány údaje podrobně mapující celý cyklus konkrétního dronu od jeho pořízení až po použití na bojišti. Ministr si od toho slibuje ucelené informace, které usnadní další rozhodování.
Zatímco na vývoji Mission Control pro drony se pracuje už dva roky, podle Fedorova se chystá i verze pro dělostřelectvo.
Nejmladší ministr
Pětatřicetiletý Fedorov je nejmladším ministrem obrany v historii Ukrajiny. Do vlády vstoupil poprvé v osmadvaceti letech a už tehdy se stal jedním z nejmladších ministrů, kteří kdy byli jmenováni. Od roku 2019 stál v čele nově vytvořeného ministerstva digitální transformace a byl rovněž vicepremiérem.
Fedorov se v roce 2018 připojil k Zelenského týmu a byl hlavním digitálním stratégem jeho úspěšné virtuální prezidentské kampaně. Po Zelenského nástupu do čela země se stal jeho poradcem pro digitalizaci. V témže roce byl také zvolen do parlamentu za Zelenského stranu Služebník lidu, kvůli vládním funkcím se ale mandátu poslance vzdal.
Stát v chytrém telefonu
Jako ministr se Fedorov podílel na digitalizaci veřejné správy, což je během pokračující ruské války klíčové pro chod státu. A například během covidové pandemie zavedlo jeho ministerstvo elektronické očkovací pasy.
V roce 2020 také spustilo aplikaci Dija, které se přezdívá „stát v chytrém telefonu“. Ukrajinci mají skrze ni přístup k digitalizovaným verzím různých oficiálních dokumentů včetně pasu, řidičského průkazu, technického průkazu vozidla nebo daňového identifikačního čísla. V aplikaci je také možné zaregistrovat firmu nebo narození dítěte.
Díky aplikaci tak mohou i ti Ukrajinci, kteří museli před válkou utéct, komunikovat se státem a zajistit si například doklady či výplatu různých podpor.
Součástí ukrajinských digitálních služeb je dále třeba také chatbot eVorog, pomocí kterého Ukrajinci nahlašují armádě pohyb a pozice nepřítele.
Inovace v armádě
Fedorov a jeho tým se dále podíleli na vzniku vládou podporovaného projektu Army of drones (Armáda dronů), jehož cílem je i na základě spolupráce se soukromými subjekty usnadnit pořizování dronů pro armádu a výcvik operátorů bezpilotních letounů.
Na Armádu dronů je navázaný bonusový systém, v jehož rámci vojáci sbírají body za ztráty, které uštědří okupantům. Úřady tak chtějí zvýšit jejich motivaci.
Tyto body pak vojáci mohou vyměnit za zbraně na internetovém tržišti Brave1 pojmenovaném podle stejnojmenné platformy, která spojuje ukrajinskou armádu s vývojáři a investory. Také na tomto projektu se podílel Fedorovův tým v době, kdy vedl ministerstvo digitální transformace.
Například loni v únoru byl spuštěn projekt, v němž výrobci stíhacích dronů, jejichž úkolem je vyřazovat z boje velké množství ruských bezpilotních letounů najednou, dostávají zaplaceno za každý sestřelený ruský dron a takto získané peníze investují do dalšího vývoje.
Nyní Fedorov oznámil, že do konce ledna tito výrobci dodají armádě čtyřicet tisíc stíhacích dronů. Jejich nasazení nejen ulevuje přehlcené protivzdušné obraně, ale pomáhá i finančně, protože likvidovat levné drony jen drahými raketami není finančně udržitelné.
Experti jsou většinou optimističtí
Experti vesměs hledí na Fedorovův nástup do čela ministerstva obrany s nadějí. Vojenský expert Valentyn Badrak ho označil za dosud nejlepší rozhodnutí prezidenta Zelenského. „Mladý, nezkažený člověk, který upřímně chce zásadní změny,“ zhodnotil nového ministra.
Podobně to vidí ukrajinský politolog Mykola Davydjuk. „Ministerstvo digitální transformace je jedním z mála vládních úřadů, které dosáhly dobrých výsledků.“
Kyjevský politolog Ihor Reiterovyč míní, že Fedorov má dobrou pozici k tomu, aby prolomil byrokratické a zkorumpované struktury na ministerstvu obrany. „Je klíčové, aby měl Fedorov jasný plán na posílení digitálních a technologických složek, zejména se zaměřením na drony a roboty.“
Naopak Oleksandr Hara, expert na mezinárodní a bezpečnostní politiku z Ukrajinského centra pro obranné strategie, je skeptický. „Představa, že v první linii je potřeba více robotů a dronů, a že by proto měl být ministrem obrany jmenován zkušený manažer digitalizace, jako je Fedorov, nefunguje,“ řekl a dodal, že „mnoho problémů, kterým čelí výrobci zbraní, nespadá do kompetence ministerstva obrany“.
Sám Fedorov už oznámil další ambiciózní cíl: chce, aby ukrajinská armáda působila ruským okupantům ztráty ve výši padesáti tisíc mužů měsíčně oproti současným zhruba pětatřiceti tisícům.