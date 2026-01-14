Ukrajinští poslanci schválili jmenování Fedorova ministrem obrany


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK, The Kyiv Independent, Ukrajinska pravda

Ukrajinští poslanci většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky. Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany.

Pod Fedorovovým vedením ministerstvo pro digitální transformaci realizovalo několik projektů, včetně výroby dronů, informuje list The Kyiv Independent. Sehrál také klíčovou roli při spuštění projektu Brave1, který propojuje jeho ministerstvo s ministerstvem obrany za účelem rozvoje vojenské technologie.

Pro jmenování Fedorova hlasovalo 277 poslanců. Zdrželi se či nehlasovali někteří opoziční poslanci a také sedmnáct zákonodárců z vládní strany Sluha národa, napsal server Ukrajinska pravda.

Plány nového ministra

Fedorov v parlamentu prohlásil, že ozbrojené síly jsou hlavním garantem bezpečnosti země. Připustil problémy, které brání obráncům vlasti působit efektivně, jako je přehnaná byrokracie, sovětské přístupy a výpadky v zajišťování potřeb jednotek nasazených na frontové linii.

Slíbil audit dosavadního systému armádních náborových středisek. Následně hodlá předložit návrh systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s tímto systémem doplňování armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země, která se téměř čtyři roky brání ruské invazi.

Zelenskyj jmenoval rozvědčíka Budanova šéfem prezidentské kanceláře
Kyrylo Budanov na archivním snímku z února 2024

Slíbil také audit ministerstva obrany a ozbrojených sil s cílem najít dodatečné možnosti, jak zlepšit finanční a sociální zajištění vojáků.

„Nelze dnes bojovat novými technologiemi, ale se starou organizační strukturou. Nezbytné jsou změny. Naším cílem je změnit systém, provést reformu armády, zlepšit infrastrukturu na frontě, vykořenit lež a korupci, udělat z vůdcovství a důvěry novou kulturu,“ prohlásil Fedorov podle serveru Ukrajinska pravda.

Součástí širších změn

V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky. Potřeboval nejméně 226 hlasů, ale podpořilo jej jen 210 zákonodárců. Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany. Pro jeho odvolání z této funkce v úterý hlasovalo 265 poslanců.

Parlament posuzuje navrhovanou vládní reorganizaci iniciovanou prezidentem Volodymyrem Zelenským, píše The Kyiv Independent. V rámci ní byl Kyrylo Budanov, šéf vojenské rozvědky, jmenován novým šéfem prezidentské kanceláře, zatímco Oleh Ivaščenko, šéf zahraniční rozvědky, převzal Budanovovu bývalou funkci.

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra
Denys Šmyhal

Výběr redakce

Ministr Šebestyán odvolal ředitele Lesů ČR Šafaříka

Ministr Šebestyán odvolal ředitele Lesů ČR Šafaříka

10:18Aktualizovánopřed 13 mminutami
Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

před 14 mminutami
Při nehodě vlaku v Thajsku zemřely tři desítky lidí

Při nehodě vlaku v Thajsku zemřely tři desítky lidí

09:09Aktualizovánopřed 23 mminutami
Ukrajinští poslanci schválili jmenování Fedorova ministrem obrany

Ukrajinští poslanci schválili jmenování Fedorova ministrem obrany

před 38 mminutami
Opozice jmenuje důvody, proč nechce dát důvěru Babišově vládě

ŽivěOpozice jmenuje důvody, proč nechce dát důvěru Babišově vládě

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

03:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Grónský premiér by volil Dánsko. Bude to pro něj problém, reagoval Trump

„Nevím, kdo to je. Nic o něm nevím. Ale bude to pro něj velký problém," těmito slovy reagoval americký prezident Donald Trump na vyjádření grónského premiéra Jens-Frederika Nielsena. Ten v úterý uvedl, že pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko. V Bílém domě se ve středu uskuteční jednání zástupců Dánska a Grónska s představiteli USA o budoucnosti Grónska a jeho strategicky významné pozici.
před 14 mminutami

Při nehodě vlaku v Thajsku zemřely tři desítky lidí

Nejméně 31 lidí ve středu zemřelo a přes šedesát dalších bylo zraněno při železniční nehodě na severovýchodě Thajska, kde velký stavební jeřáb spadl na vlak, který vykolejil a začal hořet. S odvoláním na úřady to napsala agentura Reuters. Požár soupravy se podařilo uhasit. V troskách pokračuje pátrání po dalších možných obětech, uvedla tamní policie.
09:09Aktualizovánopřed 23 mminutami

Ukrajinští poslanci schválili jmenování Fedorova ministrem obrany

Ukrajinští poslanci většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky. Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany.
před 38 mminutami

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protivládní protesty si podle lidskoprávních organizací citovaných agenturou AP dosud vyžádaly více než 2570 obětí a přes 18 100 zadržených, z nichž některým hrozí trest smrti. Íránská mise při OSN v úterý obvinila Spojené státy a Izrael z toho, že nesou odpovědnost za stovky obětí protivládních protestů. Americký prezident Donald Trump v úterý večer pohrozil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou, bude-li íránská vláda demonstranty popravovat. Írán v reakci pohrozil útoky na americké základny v regionu.
03:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Chorvatsko obnovilo vojenskou službu. Mladí muži dostávají povolávací rozkazy

V prvních dnech roku 2026 obdrželo přibližně 1200 mladých mužů v Chorvatsku dopisy, v nichž jsou informováni, že byli povoláni k výkonu vojenské služby. Zákon, který jim tuto povinnost ukládá, schválili chorvatští poslanci loni v říjnu bez odporu tamní veřejnosti, která dle průzkumů odvody většinově podporuje.
před 2 hhodinami

Rok 2025 byl po předchozích dvou letech nejteplejším v historii měření

Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření. Průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně Celsia) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně Celsia chladnějším než rok 2024, který byl vůbec nejteplejším rokem v historii měření. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních jedenáct let bylo zároveň nejteplejších v historii měření.
04:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Zemřela Claudette Colvinová, jejíž čin odstartoval hnutí za občanská práva

V 86 letech zemřela černoška Claudette Colvinová, jejíž zatčení v polovině padesátých let kvůli odmítnutí uvolnit bělošce místo v autobuse pomohlo odstartovat moderní hnutí za občanská práva. S odvoláním na nadaci nesoucí její jméno o tom v úterý pozdě večer informovala agentura AP.
před 4 hhodinami

Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

Ještě loni v květnu pronášel Nicolás Maduro vzletná slova o vztazích Venezuely a Ruska, když v Kremlu podepisoval s ruským vládcem Vladimirem Putinem dohodu o vzájemné spolupráci. Poté, co ale venezuelského autokrata sesadily a zajaly Spojené státy, ruský vůdce mlčí. Experti připouštějí, že americký úder ve Venezuele Moskvu ponížil. Zároveň ale podle nich nahrává ruskému vnímání světa a jeho zájmům na Ukrajině a v Evropě.
před 7 hhodinami
Načítání...