Ukrajinští poslanci schválili jmenování Fedorova ministrem obrany

Ukrajinští poslanci většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky. Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany.
Pod Fedorovovým vedením ministerstvo pro digitální transformaci realizovalo několik projektů, včetně výroby dronů, informuje list The Kyiv Independent. Sehrál také klíčovou roli při spuštění projektu Brave1, který propojuje jeho ministerstvo s ministerstvem obrany za účelem rozvoje vojenské technologie.
Pro jmenování Fedorova hlasovalo 277 poslanců. Zdrželi se či nehlasovali někteří opoziční poslanci a také sedmnáct zákonodárců z vládní strany Sluha národa, napsal server Ukrajinska pravda.
Plány nového ministra
Fedorov v parlamentu prohlásil, že ozbrojené síly jsou hlavním garantem bezpečnosti země. Připustil problémy, které brání obráncům vlasti působit efektivně, jako je přehnaná byrokracie, sovětské přístupy a výpadky v zajišťování potřeb jednotek nasazených na frontové linii.
Slíbil audit dosavadního systému armádních náborových středisek. Následně hodlá předložit návrh systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s tímto systémem doplňování armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země, která se téměř čtyři roky brání ruské invazi.
Slíbil také audit ministerstva obrany a ozbrojených sil s cílem najít dodatečné možnosti, jak zlepšit finanční a sociální zajištění vojáků.
„Nelze dnes bojovat novými technologiemi, ale se starou organizační strukturou. Nezbytné jsou změny. Naším cílem je změnit systém, provést reformu armády, zlepšit infrastrukturu na frontě, vykořenit lež a korupci, udělat z vůdcovství a důvěry novou kulturu,“ prohlásil Fedorov podle serveru Ukrajinska pravda.
Součástí širších změn
V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky. Potřeboval nejméně 226 hlasů, ale podpořilo jej jen 210 zákonodárců. Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany. Pro jeho odvolání z této funkce v úterý hlasovalo 265 poslanců.
Parlament posuzuje navrhovanou vládní reorganizaci iniciovanou prezidentem Volodymyrem Zelenským, píše The Kyiv Independent. V rámci ní byl Kyrylo Budanov, šéf vojenské rozvědky, jmenován novým šéfem prezidentské kanceláře, zatímco Oleh Ivaščenko, šéf zahraniční rozvědky, převzal Budanovovu bývalou funkci.