Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svyrydenkové

Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julije Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda, uvedly agentury. Demisi podala Svyrydenková v pondělí, pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo přinejmenším 226 hlasů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě.
Svyrydenkovou podle médií v čele vlády nejspíše vystřídá dosavadní šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj, spekuluje se ale i o jiných možných uchazečích.
Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem vystřídala v čele vlády Denyse Šmyhala. Nyní podle nepotvrzených zpráv ukrajinských médií odmítla prezidentovu nabídku, aby se stala novou ukrajinskou velvyslankyní ve Spojených státech.
Server Ukrajinska pravda v neděli napsal, že Svyrydenkovou by mohl nahradit právě Šmyhal, který je nyní ministrem energetiky, ministr obrany Mychajlo Fedorov, Koreckyj či starosta Charkova Ihor Terechov.
Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta k rozhodnutí přistoupit k personálním změnám, je příští zima, která nejspíše bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, usoudil v pondělí server RBK-Ukrajina. Příměří či mírová dohoda nejsou na obzoru, hovoří zdroje portálu. Připouštějí, že hlavu státu nejspíše ovlivnilo hned několik faktorů.