Některé univerzity hlásí poslední volná místa v kurzech pro seniory. Největší zájem mají senioři na univerzitách třetího věku (U3V) o vzdělání v oblasti umělé inteligence, zdraví, sportu nebo umění. Některé kurzy na nadcházející zimní semestr ale byly plné hned po spuštění přihlašování. Jak České televizi potvrdily oslovené univerzity, zájem seniorů o studium stále roste.
AI, sport nebo jazyky lákají. Některé univerzity třetího věku hlásí hned plno
„Letos už se přihlásilo přes pět set zájemců a některé kurzy, například Angličtina, Umělá inteligence nebo Jógová cvičení, jsou již plně obsazené,“ uvedla vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě Vendula Gronkowiecová.
Právě umělá inteligence se u seniorů těší velké oblibě. Kurz zaměřený na praktické využití AI v běžném životě nabízí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. „Aktuálně je obsazený z devadesáti procent,“ přiblížila mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková. Na Univerzitě Hradec Králové pak kvůli zájmu seniorů rozšířili kapacitu kurzu.
Na některých IT kurzech se senioři učí také programovat nebo kódovat. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá jednosemestrální distanční program Jak se všechno kolem nás kóduje a ČVUT v Praze nabízí lekce programování v jazyce Scratch. Programování je zatím obsazeno jen pětinově, ale podle Radky Velichové z ČVUT se zbylá místa obsadí během srpna a září.
Kurzy se plní rychle
O některé kurzy v rámci univerzit třetího věku je mezi seniory tak velký zájem, že se naplnily během pár minut od spuštění registrace. „Volná místa máme jen na několika málo kurzech, většina z nich se zaplnila během července. Nejrychleji obsazené byly kurzy Kresba a grafika, Fit pilates, Pohybové aktivity seniorů a Zdravotní tělocvik,“ popsala Petra Palaščáková z Centra celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci.
Během čtyřiadvaceti hodin se pak naplnily přednášky o hradech a zámcích na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Některé kurzy se velmi rychle obsadily i na Slezské univerzitě. „Na karvinské pobočce se během prvního dne přihlásilo téměř sedmdesát zájemců. Nejvíce obsazené jsou kurzy Pohybová hygiena a zdravý pohyb a Angličtina pro začátečníky,“ sdělila Gronkowiecová.
Velký zájem očekává i Masarykova univerzita v Brně, která krátkodobé kurzy bude vypisovat na podzim. „Některé jsou pak plné během pěti minut po otevření kurzu. Kancelář otevíráme v osm ráno, senioři u nás ale čekají už od sedmi,“ poznamenala Svatava Kalná z Oddělení celoživotního vzdělávání. Vícesemestrové kurzy pak už univerzita uzavřela, nejrychleji se obsadil kurz Dějiny umění a Zdraví je v pohybu.
Právě o sportovní kurzy je velký zájem i na dalších univerzitách. „Senioři chtějí svůj volný čas trávit aktivněji, proto se v jejich preferencích objevují třeba terénní cvičení nebo komentované vycházky,“ ujasnila Kateřina Pevná z Mendelovy univerzity v Brně. Dlouhodobému zájmu se pak těší jazykové či výtvarné kurzy a přednášky s historickými tématy.
Hodně zájemců, málo místa
Volná místa v některých kurzech tak už nemá ani Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, plný je například kurz kaligrafie. VUT v Brně má obsazené kurzy Příběhy z dějin Anglie a Příběhy z dějin světa, České a moravské šlechtické rody, Univerzita Palackého v Olomouci má naplněnou kapacitu v novém kurzu o duševním zdraví, kurzu Mozek v kondici, Hudbou a zvukem k uvolnění těla i mysli, Tajemství Asie a Zdravotní cvičení.
Zájem seniorů o vzdělávání na univerzitách třetího věku roste. Například Univerzita Karlova v Praze (UK) v roce 2021 nabízela 147 programů, nabídka v roce 2024 byla o téměř třicet programů vyšší. Za stejné období vzrostl také počet posluchačů, a to z pěti tisíc na téměř osm tisíc, uvedlo oddělení komunikace.
Více seniorů se hlásí i na další univerzity. „Aktuálně na programy U3V evidujeme již k tisícovce přihlášek. Ve srovnání s loňským rokem máme v tuto chvíli o zhruba sto přihlášek více,“ komentovala Lucie Komínková z Univerzity Palackého v Olomouci.
„V letošním roce máme přes dvanáct set přihlášených, což je v tuto chvíli asi o 150 více než loni,“ uvedla Pevná z Mendelovy univerzity. Další posluchače tak už nemohou přijímat, protože na to nemají kapacity.