AI, sport nebo jazyky lákají. Některé univerzity třetího věku hlásí hned plno


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Některé univerzity hlásí poslední volná místa v kurzech pro seniory. Největší zájem mají senioři na univerzitách třetího věku (U3V) o vzdělání v oblasti umělé inteligence, zdraví, sportu nebo umění. Některé kurzy na nadcházející zimní semestr ale byly plné hned po spuštění přihlašování. Jak České televizi potvrdily oslovené univerzity, zájem seniorů o studium stále roste.

„Letos už se přihlásilo přes pět set zájemců a některé kurzy, například Angličtina, Umělá inteligence nebo Jógová cvičení, jsou již plně obsazené,“ uvedla vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě Vendula Gronkowiecová.

Právě umělá inteligence se u seniorů těší velké oblibě. Kurz zaměřený na praktické využití AI v běžném životě nabízí také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. „Aktuálně je obsazený z devadesáti procent,“ přiblížila mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková. Na Univerzitě Hradec Králové pak kvůli zájmu seniorů rozšířili kapacitu kurzu.

Zájem o univerzity třetího věku roste, táhne psychologie nebo IT
Ilustrační foto

Na některých IT kurzech se senioři učí také programovat nebo kódovat. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá jednosemestrální distanční program Jak se všechno kolem nás kóduje a ČVUT v Praze nabízí lekce programování v jazyce Scratch. Programování je zatím obsazeno jen pětinově, ale podle Radky Velichové z ČVUT se zbylá místa obsadí během srpna a září.

Kurzy se plní rychle

O některé kurzy v rámci univerzit třetího věku je mezi seniory tak velký zájem, že se naplnily během pár minut od spuštění registrace. „Volná místa máme jen na několika málo kurzech, většina z nich se zaplnila během července. Nejrychleji obsazené byly kurzy Kresba a grafika, Fit pilates, Pohybové aktivity seniorů a Zdravotní tělocvik,“ popsala Petra Palaščáková z Centra celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci.

Během čtyřiadvaceti hodin se pak naplnily přednášky o hradech a zámcích na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Některé kurzy se velmi rychle obsadily i na Slezské univerzitě. „Na karvinské pobočce se během prvního dne přihlásilo téměř sedmdesát zájemců. Nejvíce obsazené jsou kurzy Pohybová hygiena a zdravý pohyb a Angličtina pro začátečníky,“ sdělila Gronkowiecová.

V důchodu do školy. Obliba univerzit třetího věku roste, studentů je letos o pětinu víc než loni
Ilustrační foto

Velký zájem očekává i Masarykova univerzita v Brně, která krátkodobé kurzy bude vypisovat na podzim. „Některé jsou pak plné během pěti minut po otevření kurzu. Kancelář otevíráme v osm ráno, senioři u nás ale čekají už od sedmi,“ poznamenala Svatava Kalná z Oddělení celoživotního vzdělávání. Vícesemestrové kurzy pak už univerzita uzavřela, nejrychleji se obsadil kurz Dějiny umění a Zdraví je v pohybu.

Právě o sportovní kurzy je velký zájem i na dalších univerzitách. „Senioři chtějí svůj volný čas trávit aktivněji, proto se v jejich preferencích objevují třeba terénní cvičení nebo komentované vycházky,“ ujasnila Kateřina Pevná z Mendelovy univerzity v Brně. Dlouhodobému zájmu se pak těší jazykové či výtvarné kurzy a přednášky s historickými tématy.

Hodně zájemců, málo místa

Volná místa v některých kurzech tak už nemá ani Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, plný je například kurz kaligrafie. VUT v Brně má obsazené kurzy Příběhy z dějin Anglie a Příběhy z dějin světa, České a moravské šlechtické rody, Univerzita Palackého v Olomouci má naplněnou kapacitu v novém kurzu o duševním zdraví, kurzu Mozek v kondici, Hudbou a zvukem k uvolnění těla i mysli, Tajemství Asie a Zdravotní cvičení.

Zájem seniorů o vzdělávání na univerzitách třetího věku roste. Například Univerzita Karlova v Praze (UK) v roce 2021 nabízela 147 programů, nabídka v roce 2024 byla o téměř třicet programů vyšší. Za stejné období vzrostl také počet posluchačů, a to z pěti tisíc na téměř osm tisíc, uvedlo oddělení komunikace. 

Senioři se na univerzitě učí o virech a lécích
Dávkovač léků

Více seniorů se hlásí i na další univerzity. „Aktuálně na programy U3V evidujeme již k tisícovce přihlášek. Ve srovnání s loňským rokem máme v tuto chvíli o zhruba sto přihlášek více,“ komentovala Lucie Komínková z Univerzity Palackého v Olomouci.

„V letošním roce máme přes dvanáct set přihlášených, což je v tuto chvíli asi o 150 více než loni,“ uvedla Pevná z Mendelovy univerzity. Další posluchače tak už nemohou přijímat, protože na to nemají kapacity.

Načítání...