Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

Cisternu, která ve čtvrtek havarovala u Žďáru na Rakovnicku, se v pátek ráno podařilo vyprostit a odtáhnout. Silnice I/27 ale zůstane ještě asi týden uzavřena. Důvodem jsou sanační práce a odstraňování kontaminované zeminy, informovala policie. Cisterna převážela naftu a benzin, osm až deset tisíc litrů uniklo, větší část do půdy a do potoka.
Silnice I/27, která zůstane ještě asi týden uzavřena, spojuje hraniční přechod v Železné Rudě se severem Čech a končí v Dubí na Teplicku.
Nehoda se stala ve čtvrtek časně ráno, z cisterny unikla převážně nafta. Hasiči použili k zachytávání uniklé látky takzvané sorpční hady, velké množství sorbentu a dalších pohlcovacích prostředků. Zbývající pohonné hmoty přečerpávali do náhradní cisterny.
Na místě byli i pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.