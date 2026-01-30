Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

Důležité
Cisternu, která ve čtvrtek havarovala u Žďáru na Rakovnicku, se v pátek ráno podařilo vyprostit a odtáhnout. Silnice I/27 ale zůstane ještě asi týden uzavřena. Důvodem jsou sanační práce a odstraňování kontaminované zeminy, informovala policie. Cisterna převážela naftu a benzin, osm až deset tisíc litrů uniklo, větší část do půdy a do potoka.

Silnice I/27, která zůstane ještě asi týden uzavřena, spojuje hraniční přechod v Železné Rudě se severem Čech a končí v Dubí na Teplicku.

Nehoda se stala ve čtvrtek časně ráno, z cisterny unikla převážně nafta. Hasiči použili k zachytávání uniklé látky takzvané sorpční hady, velké množství sorbentu a dalších pohlcovacích prostředků. Zbývající pohonné hmoty přečerpávali do náhradní cisterny.

Na místě byli i pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.

Cisternu, která ve čtvrtek havarovala u Žďáru na Rakovnicku, se v pátek ráno podařilo vyprostit a odtáhnout. Silnice I/27 ale zůstane ještě asi týden uzavřena. Důvodem jsou sanační práce a odstraňování kontaminované zeminy, informovala policie. Cisterna převážela naftu a benzin, osm až deset tisíc litrů uniklo, větší část do půdy a do potoka.
Anděl v lihu je poctou Pechovi, svého přítele hraje Polívka

Principál Divadla Bolka Polívky připravil poctu zesnulému Jiřímu Pechovi. Věnuje mu hru Anděl v lihu. Svého dlouholetého přítele a hereckého partnera, zvaného Peca, navíc ztvárnil. Na jevišti se Polívka navíc poprvé potkává i se všemi svými syny.
Sníh zkomplikoval dopravu

Počasí ve čtvrtek ochromilo dopravu. Některé středočeské příměstské spoje nevyjely, jiné se zpozdily. Hromadná doprava nabírala zpoždění také v Praze. Na Vysočině a v Plzeňském kraji se stalo několik nehod. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě země, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně.
Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel ve čtvrtek odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Informovali o tom mluvčí hasičů Petr Běhal a mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Škoda je 2,5 milionu korun, uvedli na sociální síti X hasiči z Olomouckého kraje. Původní odhad škody byl kolem milionu korun. Požár omezil provoz na dálnici.
Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Nyní odčerpávají kontaminovanou vodu z potoka, zbývá také přečerpat zhruba čtvrtinu pohonných hmot, co zbyla v cisterně. Silnice 27 bude uzavřená předběžně do půlnoci na pátek, sanační práce budou pokračovat celou noc, řekla kolem 17:15 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Policie obvinila po zásahu na černošickém úřadu šestnáct lidí

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila šestnáct lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obvinění se podle něj týká nezákonného získávání řidičských průkazů, policie se zabývá více než dvěma sty takovými případy. Počet podle Cimbaly nemusí být konečný.
Policie navrhla obžalovat čtveřici, která údajně věznila ženu ve sklepě

Ústečtí kriminalisté chtějí poslat před soud čtveřici, která podle nich několik měsíců věznila ženu ve sklepě domu v Siřemi. Té se nakonec podařilo utéct. Hlavním obviněným je jedenačtyřicetiletý muž, kterého policie viní ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání. Spolu s ním navrhla policie obžalovat také dvě ženy a jednoho muže, kteří mu měli s činem pomáhat, sdělil ČT24 mluvčí ústecké policie Kamil Marek. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až dvanáct let za mřížemi.
Olomoučtí vědci objevili neznámého brouka. Jeho původ sahá do doby dinosaurů

Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě ve středním Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří kolem jednoho milimetru, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická analýza odborníků z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci. Brouk podle nich pochází z prastaré vývojové linie, jejíž původ sahá do období zhruba před 220 miliony let. Odborníci tuto linii nově popsali jako samostatnou čeleď a nazvali ji Badmaateridae.
