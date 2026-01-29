Z cisterny na Rakovnicku unikly tisíce litrů nafty

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek brzy ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Uniklo osm až deset tisíc litrů převážně nafty, větší část do půdy a do potoka. Nyní odčerpávají kontaminovanou vodu z potoka, zbývá také přečerpat zhruba čtvrtinu pohonných hmot, co zbyla v cisterně. Silnice 27 bude uzavřená předběžně do půlnoci na pátek, sanační práce budou pokračovat celou noc, řekla kolem 17:15 mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
„Je to převážně nafta a zhruba patnáct set litrů benzinu, něco se podařilo zachytit, ale převážná část bohužel unikla pod cisternu a do potoka, kde nechal velitel zásahu vyhloubit retenční nádrže,“ informovala Sýkora Fliegerová.
Hasiči použili k zachytávání několik sorpčních hadů, velké množství sorbentu a dalších sorpčních prostředků. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.
„Tři komory ze čtyř jsou přečerpané, začali jsme přečerpávat čtvrtou benzinovou komoru, což je zhruba sedm tisíc litrů benzinu. Současně probíhá i odčerpání látky z přírody," řekla po 17. hodině Sýkora Fliegerová.
Zabránit šíření a kontaminaci
„Zásah je velmi technicky náročný, rozsah kontaminace prostředí je velký,“ informoval před třináctou hodinou redaktor ČT Pavel Skalník s tím, že samotné čištění a dekontaminace budou trvat ještě minimálně do večerních hodin. „Až poté bude možné vyprostit zaseklou cisternu,“ doplnil redaktor.
„Je potřeba pohonné hmoty z vody odčerpat a zabránit šíření a kontaminaci potenciálně dalších pěti rybníků a jezer, které potok spojuje. Hasiči vybudovali retenční nádrže, ze kterých odčerpávají kontaminovanou vodu do speciálních bazénků, odkud naftu odčerpávají,“ uvedl Skalník po šestnácté hodině.
Nehoda se stala ve 03:23. Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.