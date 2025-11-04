Policie obvinila tři muže kvůli krádeži kabelů na koridoru v Lipníku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Přerovští policisté obvinili trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let podezřelou z krádeže kabelů na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou ze dvou trestných činů, hrozí jim až šest let vězení. Sdělila to policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že na nejstaršího muže podali kriminalisté návrh na jeho vzetí do vazby. Krádež v neděli a pondělí na zhruba dvacet hodin zásadně zkomplikovala dopravu na páteřní železniční trati.

Policisté trojici zadrželi v neděli večer v katastru obce Jezernice, v jejich autě našli na padesát metrů zabezpečovacího kabelu. Jejich odcizením zřejmě muži přerušili napájení návěstidel a ohrozili projíždějící vlak.

Muži byli zadrženi na místě činu. „Všem bylo sděleno obvinění z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení spáchaného ve spolupachatelství. Podle trestního zákoníku jim hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let,“ uvedla policejní mluvčí.

Kriminalisté původně trojici vyšetřovali pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Nakonec ho na základě zjištění dalších skutečností překvalifikovali na zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Místo pěti let jim tak hrozí vyšší sazba, a to až šest let vězení.

Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven
Železnice v Lipníku nad Bečvou

Vlaky dvě hodiny stály, dalších dvacet jezdily po jedné koleji

Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. Trojice mužů se nacházela na místě činu, jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se místo opustit. Na výzvu policie nakonec řidič zastavil, v kufru poté policisté našli odcizené kabely.

Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. „To způsobilo prudké brzdění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak, a současně ztratil informaci o stavu výhybek,“ doplnila policejní mluvčí.

Krádež kabelů významně ovlivnila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a místní části Hranic Drahotušemi, doprava se tam v neděli vpodvečer na dvě hodiny zcela zastavila, od nedělních 20:00 po následujících dvacet hodin vlaky jezdily sníženou rychlostí pouze po jedné koleji. Způsobilo to nejen komplikace v dopravě, ale i výrazná zpoždění spojů po celé páteřní trase.

Zaměstnanci Správy železnic museli obnovit, napojit nebo opravit po krádeži čtyři sta kabelů zabezpečovacího zařízení. Provoz se jim podařilo obnovit v pondělí kolem 14:00.

Nehoda přerušila na hodinu a půl provoz na koridoru u Pardubic
Ilustrační snímek

