Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

Slovenský vládní speciál měl na letišti v Bruselu nehodu. Do trupu letadla narazil vůz se schody pro výstup, píší slovenská média. Slovenský premiér Robert Fico (Smer), kterého stroj ve středu přepravil na summit EU a další schůzky, uvedl, že stroj není schopný letu.
„Náročný summit v Bruselu nezačal dobře. Na letišti nám auto se schody rozbilo letadlo tak, že není schopné letu a musíme ho tady nechat,“ uvedl Fico ve středu večer. Do Bruselu přiletěl, neboť se tam ve středu konal summit mezi EU a zeměmi Západního Balkánu, ve čtvrtek je na plánu summit EU.
„Při manipulaci s mobilními shody ze strany handlingové společnosti na letišti v Bruselu nastal kontakt s trupem letadla v oblasti levých předních dveří,“ citují slovenská média prohlášení ministerstva vnitra. Bezpečnost posádky ani cestujících nebyla ohrožena, sdělil resort.
Podle úřadu byl stroj odstavený z preventivních důvodů a čeká se na stanovisko výrobce, zda je schopný bezpečného letu.
S premiérem letěli do Bruselu i zástupci slovenských médií. Podle informací Pravdy novinářům oznámili, že se problém se strojem řeší, a co se týče odletu, zatím se nic nemění. O tom, jak přesně delegace poletí zpět na Slovensko, novináři v těchto chvílích nemají bližší informace.
Přepravu slovenských politiků v rámci plnění jejich povinností v zahraničí plní speciální útvar ministerstva vnitra. Ten má podle předchozích informací slovenských médií k dispozici mimo jiné dvě letadla Airbus A319.