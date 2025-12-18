Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká armáda ve středu ve východním Tichomoří zasáhla další loď, která podle ní pašovala drogy, a zabila čtyři osoby. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP. Počet obětí 26 známých úderů zahájených v září tím vzrostl na nejméně 99.

„Z rozkazu ministra války Petea Hegsetha byl v mezinárodních vodách proveden smrtící úder na plavidlo provozované organizací označenou za teroristickou. Zpravodajské služby potvrdily, že loď plula po známé trase pro pašování drog ve východní části Tichého oceánu a že byla zapojena do pašování. Celkem byli zabiti čtyři muži zapojení do terorismu souvisejícího s drogami,“ napsalo na sociální síti X Jižní velitelství USA, které text doprovodilo videozáznamem zobrazujícím zásah člunu.

Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

Použití vojenské síly proti lodím podezřelým z pašování drog představuje výrazný odklon od způsobu, jakým k této problematice USA přistupovaly v minulosti, poznamenala dříve agentura Reuters. Trumpova administrativa se snaží zákonnost těchto útoků obhajovat, zatímco někteří právní experti je označují za nezákonné mimosoudní popravy.

Ilustrační foto

Kontroverzními útoky se v poslední době zabývá i americký Kongres. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů ve středu zamítli dvě rezoluce podporované demokraty, které by donutily Trumpovu administrativu požádat Kongres o povolení před pokračováním útoků proti domnělým kartelům. Ve sněmovně se jednalo o první takové hlasování. Většina republikánů v Senátu již dříve hlasovala proti podobným rezolucím a Trump by je téměř jistě vetoval, pokud by Kongresem prošly, dodala AP.

