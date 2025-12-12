RegioJet v Polsku zrušil spoje, na které už lidé měli jízdenky, píše tamní list

Společnost RegioJet v Polsku zrušila většinu připravovaných nových spojů, na které si cestující už koupili jízdenky, napsal v pátek server listu Gazeta Wyborcza (GW). RegioJet podle něj odvolal více než polovinu spojů, na které zahájil prodej jízdenek v novém jízdním řádu platném od 14. prosince. Soukromý český dopravce, který se měl stát konkurencí pro polskou státní společnost PKP Intercity, měl problémy s vagony a nepodařilo se mu zajistit personál.
RegioJet v Polsku zahájil provoz v polovině září na trati mezi Varšavou a Krakovem. Krátce nato výrazně zlevnily jízdenky dosavadního monopolního dopravce PKP Intercity. RegioJet uváděl, že počítá s tříměsíčním zkušebním provozem, dokončením náboru posádek vlaků a vytvoření prodejní sítě jízdenek, aby v novém jízdním řádu od neděle 14. prosince spustil nové spoje do dalších měst – Gdaňsku, Poznaně a Prahy.
Časem se ale ukázalo, že to Češi nebudou mít v Polsku snadné, píše GW. PKP Intercity a další státní firmy vytvářely potíže a RegioJet měl problémy s organizací svých základen ve Varšavě a Krakově.
V listopadu šéf PKP Intercity Janusz Malinowski obvinil šéfa RegioJetu Radima Jančuru z vydírání, Jančura mu prý vyhrožoval známostmi v Evropské komisi a v médiích, pokud české vlaky nebudou smět jezdit v atraktivních časech. Při vytváření jízdního řádu, za což odpovídá státní firma Polskie Linie Kolejowe (PLK), se ukázalo, že pro RegioJet není místo. Část vlaků mezi Varšavou a Krakovem měla jezdit oklikou, cesta by tak trvala více než tři hodiny místo 2,5 hodiny.
RegioJet v posledních týdnech spustil druhý spoj mezi Varšavou a Krakovem. Stávalo se ale, že vlakové soupravy nebyly úplné. Češi také velmi váhali se zahájením prodeje jízdenek na nové spoje v Polsku platné od 14. prosince, přestože dříve slibovali, že začnou s předstihem čtyřiceti dnů. Z firmy zaznívalo, že si nemůže pronajmout od PKP pokladny v hlavní hale na centrálním nádraží, píše GW.
Odstoupení od dohodnutých tras
Dva dny před spuštěním nového jízdního řádu – tedy v pátek 12. prosince – společnost PKL zveřejnila komuniké, podle kterého ji RegioJet ve čtvrtek odpoledne informoval, že se zříká téměř poloviny dříve zamluvených tras.
Tak náhlé a rozsáhlé odstoupení od dohodnutých spojů způsobuje vážné narušení připravovaného jízdního řádu a vytváří závažné potíže cestujícím, uvedla polská společnost. O situaci vyrozuměla úřady a zvažuje právní kroky. Postup RegioJetu označila za nezodpovědný.
Hlavní konkurent RegioJetu v pátek také vydal prohlášení a mimo jiné vyjádřil pobouření nad rozhodnutím, které je podle něj krajně nezodpovědné a které pocítí cestující o svátcích. Podle PKP Intercity jde o „bezprecedentní situaci na polském železničním trhu“.
Gazeta Wyborcza se snažila RegioJet kontaktovat, ale tvrdí, že ve firmě nikdo nepřijímal hovory. Mluvčí společnosti Lukáš Kubát podle deníku jen poslal komuniké s informací, že mezi Krakovem a Varšavou budou od 14. prosince jezdit tři místo šesti plánovaných spojů denně v každém směru. Trasa jednoho z nich bude prodloužena z metropole do Gdyně.
„Rozhodli jsme se neriskovat a předejít potenciálním dopravním problémům. Proto jsme start žlutých vlaků rozložili do delšího období,“ uvedl Jančura podle komuniké.
Deník se neoficiálně dozvěděl, že se v Polsku nepodařilo získat dostatek strojvedoucích a vlakvedoucích. Mluvčí Kubát se k této otázce nevyjádřil. Prohlásil jen, že avizované spoje budou postupně zprovozněny v nejbližších týdnech.
Jančura se omluvil cestujícím za nepříjemnosti a přislíbil odškodné sto zlotých (přes 570 korun), napsal deník a zveřejnil také vyjádření zklamaných cestujících. „Jsem velice rozčarovaný,“ řekl jeden z čtenářů, který si od konkurence na kolejích sliboval lepší výsledky. „Takové fiasko na začátku naruší důvěru,“ dodal.