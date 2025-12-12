RegioJet v Polsku zrušil spoje, na které už lidé měli jízdenky, píše tamní list


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Společnost RegioJet v Polsku zrušila většinu připravovaných nových spojů, na které si cestující už koupili jízdenky, napsal v pátek server listu Gazeta Wyborcza (GW). RegioJet podle něj odvolal více než polovinu spojů, na které zahájil prodej jízdenek v novém jízdním řádu platném od 14. prosince. Soukromý český dopravce, který se měl stát konkurencí pro polskou státní společnost PKP Intercity, měl problémy s vagony a nepodařilo se mu zajistit personál.

RegioJet v Polsku zahájil provoz v polovině září na trati mezi Varšavou a Krakovem. Krátce nato výrazně zlevnily jízdenky dosavadního monopolního dopravce PKP Intercity. RegioJet uváděl, že počítá s tříměsíčním zkušebním provozem, dokončením náboru posádek vlaků a vytvoření prodejní sítě jízdenek, aby v novém jízdním řádu od neděle 14. prosince spustil nové spoje do dalších měst – Gdaňsku, Poznaně a Prahy.

Časem se ale ukázalo, že to Češi nebudou mít v Polsku snadné, píše GW. PKP Intercity a další státní firmy vytvářely potíže a RegioJet měl problémy s organizací svých základen ve Varšavě a Krakově.

Na trať mezi Varšavou a Krakovem nastupuje český dopravce
Vlak RegioJetu

V listopadu šéf PKP Intercity Janusz Malinowski obvinil šéfa RegioJetu Radima Jančuru z vydírání, Jančura mu prý vyhrožoval známostmi v Evropské komisi a v médiích, pokud české vlaky nebudou smět jezdit v atraktivních časech. Při vytváření jízdního řádu, za což odpovídá státní firma Polskie Linie Kolejowe (PLK), se ukázalo, že pro RegioJet není místo. Část vlaků mezi Varšavou a Krakovem měla jezdit oklikou, cesta by tak trvala více než tři hodiny místo 2,5 hodiny.

RegioJet v posledních týdnech spustil druhý spoj mezi Varšavou a Krakovem. Stávalo se ale, že vlakové soupravy nebyly úplné. Češi také velmi váhali se zahájením prodeje jízdenek na nové spoje v Polsku platné od 14. prosince, přestože dříve slibovali, že začnou s předstihem čtyřiceti dnů. Z firmy zaznívalo, že si nemůže pronajmout od PKP pokladny v hlavní hale na centrálním nádraží, píše GW.

Odstoupení od dohodnutých tras

Dva dny před spuštěním nového jízdního řádu – tedy v pátek 12. prosince – společnost PKL zveřejnila komuniké, podle kterého ji RegioJet ve čtvrtek odpoledne informoval, že se zříká téměř poloviny dříve zamluvených tras.

Tak náhlé a rozsáhlé odstoupení od dohodnutých spojů způsobuje vážné narušení připravovaného jízdního řádu a vytváří závažné potíže cestujícím, uvedla polská společnost. O situaci vyrozuměla úřady a zvažuje právní kroky. Postup RegioJetu označila za nezodpovědný.

Hlavní konkurent RegioJetu v pátek také vydal prohlášení a mimo jiné vyjádřil pobouření nad rozhodnutím, které je podle něj krajně nezodpovědné a které pocítí cestující o svátcích. Podle PKP Intercity jde o „bezprecedentní situaci na polském železničním trhu“.

RegioJet převezme provoz pěti rychlíkových linek
Ilustrační foto

Gazeta Wyborcza se snažila RegioJet kontaktovat, ale tvrdí, že ve firmě nikdo nepřijímal hovory. Mluvčí společnosti Lukáš Kubát podle deníku jen poslal komuniké s informací, že mezi Krakovem a Varšavou budou od 14. prosince jezdit tři místo šesti plánovaných spojů denně v každém směru. Trasa jednoho z nich bude prodloužena z metropole do Gdyně.

„Rozhodli jsme se neriskovat a předejít potenciálním dopravním problémům. Proto jsme start žlutých vlaků rozložili do delšího období,“ uvedl Jančura podle komuniké.

Deník se neoficiálně dozvěděl, že se v Polsku nepodařilo získat dostatek strojvedoucích a vlakvedoucích. Mluvčí Kubát se k této otázce nevyjádřil. Prohlásil jen, že avizované spoje budou postupně zprovozněny v nejbližších týdnech.

Jančura se omluvil cestujícím za nepříjemnosti a přislíbil odškodné sto zlotých (přes 570 korun), napsal deník a zveřejnil také vyjádření zklamaných cestujících. „Jsem velice rozčarovaný,“ řekl jeden z čtenářů, který si od konkurence na kolejích sliboval lepší výsledky. „Takové fiasko na začátku naruší důvěru,“ dodal.

Polsko chce železnicí propojit město Kudowa-Zdrój s Náchodem
Ilustrační foto

Výběr redakce

Boj s Kambodžou pokračuje, zní z Thajska. Podle Trumpa je dohoda na zastavení palby

Boj s Kambodžou pokračuje, zní z Thajska. Podle Trumpa je dohoda na zastavení palby

20:06Aktualizovánopřed 5 mminutami
V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

13:18Aktualizovánopřed 16 mminutami
Fiala: Ukrajina letos získala skrze muniční iniciativu 1,8 milionu kusů munice

Fiala: Ukrajina letos získala skrze muniční iniciativu 1,8 milionu kusů munice

19:34Aktualizovánopřed 27 mminutami
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

09:17Aktualizovánopřed 31 mminutami
EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti

09:14Aktualizovánopřed 58 mminutami
Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

10:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Stávka proti návrhu rozpočtu omezila v Itálii dopravu i školy

Stávka proti návrhu rozpočtu omezila v Itálii dopravu i školy

před 2 hhodinami
V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

16:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Boj s Kambodžou pokračuje, zní z Thajska. Podle Trumpa je dohoda na zastavení palby

Mezi Thajskem a Kambodžou zatím nebylo uzavřeno žádné příměří, boje pokračují, řekl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi thajský premiér Anutin Čánvirakun. Trump ale krátce poté oznámil, že telefonoval s vedoucími představiteli obou zemí a ti souhlasili, že s platností od pátku zastaví veškerou střelbu.
20:06Aktualizovánopřed 5 mminutami

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi, oznámil mluvčí německé diplomacie Martin Giese. Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže. Podle Berlína se Moskva pokusila ovlivnit i únorové parlamentní volby či loni napadla řízení letového provozu.
13:18Aktualizovánopřed 16 mminutami

Fiala: Ukrajina letos získala skrze muniční iniciativu 1,8 milionu kusů munice

Ukrajina letos dostala prostřednictvím české muniční iniciativy 1,8 milionu kusů velkorážové munice, cíl pro letošek tak byl splněn, napsal vpodvečer na síti X končící premiér Petr Fiala (ODS). Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu kusů velkorážové munice. Tuzemskou muniční iniciativu oceňuje jak Ukrajina, tak i spojenci Česka v EU a NATO.
19:34Aktualizovánopřed 27 mminutami

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění.
09:17Aktualizovánopřed 31 mminutami

RegioJet v Polsku zrušil spoje, na které už lidé měli jízdenky, píše tamní list

Společnost RegioJet v Polsku zrušila většinu připravovaných nových spojů, na které si cestující už koupili jízdenky, napsal v pátek server listu Gazeta Wyborcza (GW). RegioJet podle něj odvolal více než polovinu spojů, na které zahájil prodej jízdenek v novém jízdním řádu platném od 14. prosince. Soukromý český dopravce, který se měl stát konkurencí pro polskou státní společnost PKP Intercity, měl problémy s vagony a nepodařilo se mu zajistit personál.
před 50 mminutami

EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti

Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito, nebude o tom tedy třeba každých šest měsíců hlasovat jako dosud. Rozhodly o tom členské státy EU. Hlasování probíhalo písemnou formou a pro schválení kroku byla potřeba kvalifikovaná většina. Česko zmrazení aktiv podpořilo, proti byly Maďarsko a Slovensko. Hlasování odstranilo překážku související s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
09:14Aktualizovánopřed 58 mminutami

Američtí demokraté zveřejnili fotky z Epsteinova sídla a avizují další

Demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled zveřejnili dalších devatenáct snímků ze sídla odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na fotografiích se finančník, který před smrtí čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, objevuje po boku řady slavných osobností, včetně prezidentů Donalda Trumpa a Billa Clintona, britského prince Andrewa, miliardářů Billa Gatese a Richarda Bransona, konzervativního komentátora Steva Bannona a dalších, píše CNN.
před 1 hhodinou

Stávka proti návrhu rozpočtu omezila v Itálii dopravu i školy

Generální stávka omezila v pátek v Itálii veřejnou dopravu, zdravotnictví i školy. Svolala ji odborová centrála CGIL, a to na protest proti návrhu rozpočtu vlády premiérky Giorgii Meloniové. Protestu se podle CGIL zúčastnilo na půl milionu lidí.
před 2 hhodinami
Načítání...