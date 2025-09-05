Dopravní společnost RegioJet převezme od prosince 2029 provoz pěti rychlíkových linek. Půjde o linky Pardubice–Liberec, Liberec – Ústí nad Labem, Kolín–Rumburk a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Stát dopravci za 15 let provozu zaplatí 11,63 miliardy korun. Upozornil na to server Zdopravy.cz. Většinu uvedených linek dosud provozuje Arriva. RegioJet uspěl ve veřejné soutěži resortu dopravy. Jde o zatím největší soutěž na dálkové vlaky, které ministerstvo vypsalo.
RegioJet převezme provoz pěti rychlíkových linek
Ministerstvo dopravy s vítězným uchazečem ve čtvrtek uzavřelo patnáctiletou smlouvu. RegioJet získá smlouvu na provoz 4,5 milionu kilometrů ročně.
RegioJet by měl na linkách vypravovat nové vlaky, které dopravci dodá společnost Škoda Group. Jednotky by měly umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích.
Na čtyřech z pěti vysoutěžených linkách v současnosti jezdí Arriva. RegioJet v tendru nabídl ze všech uchazečů, mezi něž patřila dále Arriva, České dráhy a Leo Express, nejnižší cenu. Ta počítá s denní kompenzací přes 1,99 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr. Výsledná cena je podle serveru Zdopravy.cz zhruba o deset až dvacet procent vyšší, než si nyní účtuje právě Arriva. Ta nyní na tratích jezdí se staršími vlaky.
Koncem letošního června podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu se společností Arriva, podle které bude firma od prosince 2028 zajišťovat dopravu na dvou linkách z Prahy na západ Čech. Nyní na těchto linkách jezdí České dráhy. Smlouva je na patnáct let, Arriva by tedy měla provoz zajišťovat až do prosince 2043. Ministerstvo za to zaplatí téměř 3,04 miliardy korun.
Ministerstvo dopravy zároveň soutěží také další linky.