V rychlíku z Pardubic do Liberce stráví cestující bezmála tři hodiny. Spoj je dokonce o několik minut pomalejší, než byly za první republiky na stejné trase parní vlaky. Správa železnic se chystá část trati mezi Hradcem Králové a Starou Pakou modernizovat a cestu mezi krajskými městy na severovýchodě Čech konečně zrychlit. Podle dopravního experta Jiřího Mužíka je ale zásadní problém mezi Turnovem a Libercem, kde je trať velice pomalá a pro zrychlení by se musela postavit prakticky znovu. Úplně doslova se ale cestování v dobách minulých a nyní srovnávat nedá. Lišil se komfort dopravy, vlaky byly často přeplněné a jezdily v delších intervalech.
Cesta vlakem z Pardubic do Liberce trvá déle než za první republiky
