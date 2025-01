Na železnici se rekordně modernizovalo

České dráhy loni rekordně modernizovaly a zprovoznily skoro sto padesát nových vlaků a lokomotiv. Slibují větší komfort při cestování po železnici. Letos chtějí nasadit další na dálkové i regionální spoje. Budou taky testovat rychlejší připojení k internetu. Miliardy korun do nových souprav a lepšího vybavení investují kromě státní společnosti i soukromí dopravci.

Národní dopravce se chce zaměřit také na vybavení vozů. Nainstaluje zesilovače signálu a na jaře začne testovat vysokorychlostní internet. „Abychom viděli, jak by datové spojení prostřednictvím družice fungovalo v pohybu,“ popsal ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Loni ComfortJetů na koleje vyrazilo osm, letos to bude dalších šest. Kromě Německa pokryjí i trasy do Rakouska a Maďarska. Posílí i jiné typy, třeba motorové RegioFoxy. Například v Královéhradeckém kraji letos přibude jedenáct RegioFoxů a v příštím roce dalších sedm. Na neelektrifikovaných tratích jich tam bude jezdit celkem třiatřicet.

Letos investuje stejně jako národní dopravce do posilovačů signálu, interiérů, ETCS a dualizace vlaků. Celkově za skoro půl miliardy korun.

LeoExpress loni zásadně investoval mimo jiné do internetového připojení. „Zavedli jsme 5G pokrytí, čímž se nám podařilo zvýšit pokrytí z šedesáti na téměř sto procent,“ uvedl mluvčí LeoExpress Emil Sedlařík.

Společnost má v současnosti ve výrobě padesát nízkopodlažních souprav za asi osm miliard. Ty začnou jezdit na konci příštího roku. Do budoucna se chce soustředit na veřejné soutěže. „Během šesti let se bude muset kompletně přesoutěžit celé Česko, respektive celá Evropa,“ míní Jančura.

Slevy na jízdném

Stát poskytuje na jízdné slevy, aktuálně padesát procent. Nárok na ně mají děti, studenti, senioři nad 65 let a invalidé. Loni na to ze státního rozpočtu šlo skoro pět miliard korun. Podle ministra dopravy Kupky částka stoupá, protože přibývá cestujících a také se zvyšuje cena jízdného. Třeba u národního dopravce stoupla naposledy v prosinci, a to skoro o pět procent.

Víc než loni zaplatil stát za slevy jenom v roce 2019, tedy před koronavirovou pandemií. Tehdy ale ještě byly vyšší, šlo o 75 procent. Opozice by byla pro návrat k této úpravě. „Důvod je nejenom to, že se lidem odlehčí, ale je pochopitelně i v tom, že se pak odlehčí na silnicích, protože pak bude logicky více lidí ve veřejné dopravě,“ myslí si místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

„Pokládám slevy, tak jak jsou, v České republice za dlouhodobě udržitelné. Zvyšování slev by bylo jen populistické gesto, které by znamenalo jinde ty peníze vzít,“ oponuje Kupka.