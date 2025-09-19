V Polsku roste zájem o cestování vlakem. Loni železnice využil rekordní počet cestujících, největší polský dopravce – PKP Intercity – přepravil téměř osmdesát milionů lidí. Od roku 2022 se počet cestujících zvýšil téměř o třetinu. A růst pokračuje i letos – za první polovinu roku dráhy hlásí o devět procent více pasažérů než za stejné období v loňském roce. Dopravní síť se také otevírá komerčním subjektům. Česká firma RegioJet jako první například nově narušuje monopol státního dopravce na frekventované trase mezi Varšavou a Krakovem, postupně přidá i další spoje.
Na trať mezi Varšavou a Krakovem nastupuje český dopravce
2 minuty