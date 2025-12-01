Polsko chce železnicí propojit město Kudowa-Zdrój s Náchodem

Polské Dolnoslezské vojvodství by chtělo znovu propojit železniční tratí město Kudowa-Zdrój s českým Náchodem. Plán představilo zástupcům Královéhradeckého kraje, ti ho zatím vidí jako vzdálenější budoucnost. Přeshraniční propojení existovalo za druhé světové války.
Dnes je frekventovaný hraniční úsek mezi Kudowou-Zdrójem a Náchodem plný aut a kamionů, v budoucnu by k nim mohly přibýt i vlaky. Na polské straně, prakticky až do hraničního přechodu, ještě zbyl po železnici násep a stavby, které ji velmi konkrétně připomínají.
„Ta trať byla postavena pro zásobování fronty německou armádou a fungovala pouze tři měsíce, potom se strhnul celodřevěný most a trať skončila,“ přiblížil železniční expert Jiří Mužík.
V poslední době se v Polsku hromadně obnovují tratě, kde se v minulých desetiletích přestalo jezdit a Dolnoslezské vojvodství obrátilo pozornost i na zhruba pětikilometrový úsek Kudowa-Zdrój – Náchod. A oslovilo Královéhradecký kraj. „V tuhle chvíli nic konkrétního na stole není, je to spíš vize do budoucna,“ sdělil mluvčí krajského úřadu Dan Lechmann.
Největší investicí by byl zřejmě most
Mělo by jít o regionální spojení napojené z polské strany na stávající trať z Kudowy-Zdróje do Kladska. Sloužit by mohlo cestujícím za turistikou i nákupy. S propojením s Polskem počítá i návrh rekonstrukce náchodského nádraží v rámci elektrizace tratě do Meziměstí.
„V klíčovém příhraničním úseku u Náchoda je už jen pro zajištění kapacity trati ve směru Meziměstí navržena druhá kolej,“ nastínil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Úsek z hranice ke stávající železnici má zhruba sedm set metrů, žádný základ v Česku na rozdíl od Polska neexistuje a musel by se celý postavit znovu. Znovu vybudovat by byl potřeba i most přes Metuji, byl by pravděpodobně největší investicí na české straně.