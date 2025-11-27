V Hradci Králové začínají výluky kvůli přestavbě hlavního nádraží


Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové ve čtvrtek začínají první výluky. Potrvají do 10. prosince a postupně se dotknou všech tratí vedoucích z krajské metropole. Výluky budou většinou přes den zhruba od 08:00 do 20:00. Vlaky v době výluk České dráhy (ČD) nahradí autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje, uvedly ČD.

Důvodem omezení jsou přípravné práce týkající se trakčního vedení. Modernizace královéhradeckého železničního uzlu má trvat do roku 2030. Za 9,94 miliardy korun bez DPH ji udělá sdružení firem OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic. Správa železnic (SŽ) kontrakt se sdružením uzavřela 24. října a staveniště již firmám předala.

Největší výluka je od 27. listopadu do 1. prosince na trati z Hradce Králové na Prahu v úseku mezi Hradcem Králové a Poděbrady. Na trase bude jezdit pět různých autobusových linek. Ve čtvrtek a v pátek bude výluka na trati mezi Hradcem Králové a Všestary a od 29. listopadu do 3. prosince bude výluka mezi Hradcem Králové a Pohřebačkou.

Mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude výluka 2. prosince a další den mezi Hradcem Králové a Praskačkou. Poslední výluka bude 10. prosince mezi Hradcem Králové a Jaroměří, dotkne se však jen nočních spojů od 20:40 do půlnoci.

Několikaměsíční výluky v letech 2027 a 2028

S výlukami kvůli přestavbě nádraží budou muset cestující počítat i nadále. Až několikaměsíční výluky by měly být v letech 2027 a 2028.

Nádraží bude mít po přestavbě nové nástupiště. Současná nástupiště a kolejiště stavbaři opraví, také obnoví oba podchody. Bezbariérový přístup k vlakům zajistí eskalátory a výtahy. Kompletní rekonstrukce kolejiště umožní zvýšit rychlost vlaků až na osmdesát kilometrů v hodině, součástí bude také instalace zabezpečovače ETCS. Projekt zahrnuje i úpravy přilehlých silnic. Důležitou součástí stavby bude rozšíření železničního podjezdu na Gočárově třídě, která je výpadovou silnicí z města k dálnici D11.

