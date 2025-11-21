Lidskou chybu může eliminovat ETCS, říká Kupka. Na trati, kde se srazily vlaky, ještě není


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
37 minut
Události, komentáře: Debata o bezpečnosti na železnici
Zdroj: ČT24

„Platí, že lidský faktor hraje na železnici roli. Co lehce utlumuje lidský faktor, je skutečně až systém ETCS,“ uvedl ke čtvrteční nehodě rychlíku s osobním vlakem v Událostech, komentářích náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost ze Správy železnic Karel Švejda. Význam ETCS pro předcházení lidskému pochybení vyzdvihl v debatě moderované Danielem Takáčem ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ve čtvrtek brzy ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Záchranáři po srážce ošetřili 47 lidí, čtyři z nich utrpěli těžká zranění. Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení. Předběžná škoda je vyčíslena na 150 milionů korun. Podle Kupky je zatím nejpravděpodobnější příčinou nehody projetí návěstidla v poloze „stůj“ v případě rychlíku.

„Dosavadní zabezpečení české železnice je postaveno na signalizaci a na velké časti tratí na takzvaném barvičkovači, kdy se stav té návěsti promítá do kabiny strojvedoucího. Ale dosud jsme neměli žádné zabezpečení, které by dokázalo samočinně vlak zastavit a předcházet možné srážce,“ řekl Kupka s tím, že samočinně zabránit srážce vlaků a předcházet tak lidskému pochybení může teprve moderní evropský zabezpečovač ETCS, který ve výhradním provozu funguje od letošního ledna na více než šesti stech kilometrech hlavních koridorových tratí. Na trati, kde ve čtvrtek k nehodě došlo, však systém ETCS nebyl.

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se srazil rychlík s osobním vlakem

Trať byla podle Švejdy vybavena standardním zabezpečením, které bylo dle něj funkční. Také Švejda označil za pravděpodobnou příčinu nehody lidské selhání. „Správa železnic den co den vypravuje v průměru deset tisíc vlaků. Tím chci říct, že systém je nastavený správně. Ano, někdy bohužel, tak jako k tomu došlo pravděpodobně dnes, dojde k lidskému selhání, uvidí se z jaké příčiny,“ sdělil náměstek.

Rostoucí počet přejetí návěstí na červenou

Ke dvěma nehodám s mnoha zraněnými došlo v nedávné době také na Slovensku. „Takové nehody se budou opakovat, pokud neseženeme zdroje, které nám umožní rozumně a s péčí řádného hospodáře investovat peníze tak, abychom do budoucna takovým nehodám zabránili,“ uvedl generální ředitel Železnic Slovenské republiky a bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik, o kterém se v médiích spekuluje, že by mohl být příštím českým ministrem dopravy. Podle něj bude potřeba zpracovat hloubkovou analýzu, proč k takovým událostem dochází. Poukázal totiž také na skutečnost, že počet průjezdů vlaků „na červenou“ se letos zvýšil.

Trend rostoucího počtu projetých návěstidel na znamení „stůj“ potvrdil také Kupka. „Teď se opravdu ocitáme v nějaké naší vlastní úvaze, co by to mohlo zapříčinit. Jestli je to obecně menší pozornost, kterou ti strojvedoucí věnují trati před sebou, jestli je to třeba to, že jsme obecně roztěkanější vlivem různých podnětů a elektronických zařízení,“ zamýšlí se ministr v demisi. „Věc, kterou jsme letos zaznamenali a kterou jsme také poměrně razantně postihli, byl strojvedoucí, který si během jízdy hrál s mobilem nebo mu věnoval zjevně větší pozornost, než by odpovídalo povaze jeho práce,“ dodal.

3 minuty
Události: Zabezpečení českých železnic
Zdroj: ČT24

Švejda podotkl, že v mnoha případech došlo k přejetí návěstidla „na červenou“ pouze o „metr, o dva, o tři“. Příčinami relativně vysokého počtu takových případů si není jistý. „Je to podobný rébus jako u mimořádných událostí na přejezdech s řidiči osobních aut, přestože investujeme mnohamiliardové částky do zvýšení bezpečnosti, tak ve finále počet mimořádných událostí stagnuje, ale neroste. Mám za to, že to je spojené s celkovou rychlostí, menší pozorností, i řidičů osobních automobilům,“ míní Švejda, podle kterého je nejsprávnější cesta na co největší sít instalovat ETCS. Za „věc, na kterou je logické se zaměřit“, považuje ETCS také Kupka.

Faktor přípravy strojvedoucích

Bednárik však upozornil také na další aspekty zlepšování bezpečnosti železniční dopravy, a to zejména přípravu strojvedoucích na výkon svého povolání. „Historicky jsme začali přivírat oči při výcviku strojvedoucích, protože jich byl nedostatek. (…) V Česku je pětadvacet školicích středisek, které nejsou metodicky řízené, jinými slovy, nemám jistotu, že každý absolvent kurzu, který trvá dneska čtyři měsíce, je dostatečně připravený na to, aby mohl sednout do osobního vlaku a ručit za životy,“ uvedl Bednárik.

Kromě toho upozornil také na složitost předpisů. „Dopravní předpisy jsem se svého času zkoušel nastudovat – to je prostě nemožné. Takže zjednodušit a soustředit se na vzdělávání. Toto se dá udělat rychle a zkusit to uchopit tak, aby to fungovalo, jako to funguje v jiných evropských státech,“ vyzval.

Podle Kupky jsou již v tomto směru jisté kroky činěny. Poukázal na využívání trenažerů při výcviku budoucích strojvedoucích, ale připustil, že je na místě do budoucna sjednocovat přístupy ke školení. Důležité je dle něj ale také omezování vnějších vlivů, které mohou strojvedoucí rušit. „Aby všechno fungovalo správně a zatěžovalo strojvedoucího co nejméně, tak je potřeba zlepšit organizace všech různých rovin železničního provozu,“ řekl Kupka, podle kterého je potřeba, aby byly v dobrém stavu samotné soupravy a neodváděly pozornost strojvedoucího někam jinam a aby na železniční síti vznikalo co nejméně neobvyklých jevů.

Říjnovou srážku vlaků na Slovensku způsobila chyba strojvůdce
Následky nehody dvou rychlíků na východním Slovensku

Výběr redakce

Lidskou chybu může eliminovat ETCS, říká Kupka. Na trati, kde se srazily vlaky, ještě není

Lidskou chybu může eliminovat ETCS, říká Kupka. Na trati, kde se srazily vlaky, ještě není

před 30 mminutami
Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán

včeraAktualizovánopřed 55 mminutami
Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravin z Brazílie

před 1 hhodinou
Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

před 1 hhodinou
Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

07:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

01:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

před 3 hhodinami
Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Netušila jsem, jak velký fenomén se za hrou Kingdom Come bude skrývat, prozradila Leichtová

Česká videohra Kingdom Come: Deliverance II se na celém světě zařadila mezi šest nejlepších titulů letošního roku. A součástí tohoto globálního herního fenoménu se stala i herečka Kristýna Leichtová, která byla předlohou pro postavu Kateřiny. Herečka prozradila, že si prý na začátku nedokázala představit, „jak obrovský fenomén se za tím bude skrývat“. Rozdíl mezi dabingem videohry a filmu či seriálu podle ní tkví především v absenci obrazu při dabování hry. Sdělila, že sama hit nikdy nehrála, ale viděla „pár ukázek na internetu“ a uznává, že to je „opravdu velice zábavná záležitost“.
před 15 mminutami

Lidskou chybu může eliminovat ETCS, říká Kupka. Na trati, kde se srazily vlaky, ještě není

„Platí, že lidský faktor hraje na železnici roli. Co lehce utlumuje lidský faktor, je skutečně až systém ETCS,“ uvedl ke čtvrteční nehodě rychlíku s osobním vlakem v Událostech, komentářích náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost ze Správy železnic Karel Švejda. Význam ETCS pro předcházení lidskému pochybení vyzdvihl v debatě moderované Danielem Takáčem ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
před 30 mminutami

Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

Některé obce začaly na frekventovaná místa umísťovat kartonové makety školáků, aby řidiče upozornily na přiměřenou rychlost. Podle starostů opatření funguje, i když ne stoprocentně. Nevýhodou je také to, že se figuríny kradou a často se stávají terčem vandalů. Ve třech obcích na Nymbursku tak v poslední době překvapily řidiče figuríny bez hlav. Pořízení kartonové školačky přitom vyjde až na deset tisíc korun, proto si je některé obce mezi sebou střídají, řidiči si na ně tak také nezvyknou. I když opatření budí emoce, většina oslovených obcí je plánuje zachovat.
před 3 hhodinami

Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

V rozpočtu na dopravní stavby na příští rok chybí podle hnutí ANO až padesát miliard korun. Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) má resort připravené rekordní množství projektů – a bude na jeho nástupci, které upřednostní.
před 4 hhodinami

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská tisková agentura PAP se ve čtvrtek večer omluvila za chybu ve své středeční zprávě, z níž vyplývalo, že polské ministerstvo zahraničí odrazuje občany od cest do Česka kvůli výskytu žloutenky typu A. Středeční informaci PAP o tom, že polská diplomacie doporučuje Polákům vyhnout se kvůli tomuto onemocnění cestám do Česka, převzala řada polských i českých zpravodajských serverů, včetně webu ČT24.
před 12 hhodinami

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.
před 14 hhodinami

Ve škole v Hradci Králové se popálili tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při chemických pokusech na zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, uvedl ředitel TSK Filip Hájek. TSK také podá žalobu proti rozhodnutí ÚOHS.
před 17 hhodinami
Načítání...