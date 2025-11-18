Říjnovou srážku vlaků na Slovensku způsobila chyba strojvůdce

Říjnovou srážku dvou rychlíků na východním Slovensku způsobila chyba jednoho ze strojvůdců, který se soupravou projel na červenou. Vyplývá to z výsledků vyšetřování kolize příslušným orgánem ministerstva dopravy, sdělil ministr dopravy Jozef Ráž. Potvrdil tak dřívější informace o pravděpodobné příčině nehody, při které se zranily desítky lidí.
Vlaky slovenského národního dopravce ZSSK se srazily nedaleko Rožňavy v místě, kde se trať u tunelu zužuje do jedné koleje. Odborníci bezprostředně po nehodě uvedli, že jedna souprava zastavila až za místem, kde měla vyčkat na vlak jedoucí v opačném směru.
Podle Ráže vyšetřovací komise navrhla, aby správce železniční infrastruktury ŽSR při nejbližší modernizaci uvedeného úseku tratě vybudoval u místa nehody slepou kolej. Na ní by zabezpečovací zařízení odklonilo vlak, který by projel na červenou. ZSSK má zase posílit kontrolní činnost a obeznamování svých strojvůdců s uvedenou tratí. Ta není vybavena jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak.
Vážnějším následkům druhé nehody zabránil ETCS
ETCS je naopak nasazen na hlavním železničním koridoru od Bratislavy po Žilinu. Na této trati před více než týdnem jiný dálkový vlak ZSSK zezadu narazil do osobního vlaku. Osobní vlak bez jednotky ETCS podle dřívějších informací při výjezdu ze stanice ve městě Pezinok projel na červenou a dostal se na hlavní trať. I tato nehoda si vyžádala desítky zraněných. Úřady uvedly, že tragičtějším následkům kolize zabránil ETCS v uvedeném dálkovém vlaku, který před srážkou brzdil.
Slovenská vláda minulý týden schválila mimořádné odškodnění celkově zhruba 260 cestujících, kteří utrpěli zranění při obou uvedených vlakových neštěstích. Kompenzace dosáhnou tří až dvaceti tisíc eur (zhruba 72 500 až 483 400 korun) v závislosti na závažnosti zranění.
Ráž nerezignoval
Ráž po poslední srážce vlaků nabídl svou demisi. Premiér Robert Fico ale dal najevo, že si jeho rezignaci nepřeje. Ráže, syna frontmana populární kapely Elán, navrhla ministrem dopravy při předloňském vzniku současné vlády právě Ficova strana Smer.
Fico minulý týden naopak vyzval k odchodu vicepremiéra pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Petera Kmece, a to v souvislosti s rozdělováním dotací Kmecovým úřadem. V něm podle opozice a médií uspěly také firmy s vazbami na vládní stranu Hlas, v jejíž předsednictvu Kmec zasedá. Ministr o víkendu podal demisi. Předseda Hlasu a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v úterý zopakoval, že premiér by měl postupovat stejně vůči všem ministrům.