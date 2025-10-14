Slovenská policie oznámila, že po pondělní srážce dvou rychlíků u obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava na východě země zadržela jednoho ze strojvůdců, po vykonání příslušných úkonů vyšetřovatelem ho opět propustila. Druhý ze strojvůdců zůstává s těžkými zraněními v nemocnici. Trať je stále neprůjezdná, místo vlaků v místě jezdí autobusy.
Kvůli srážce rychlíků zadržela slovenská policie jednoho ze strojvůdců
„Rožňavský policejní vyšetřovatel provedl procesní úkony se strojvedoucím jednoho z vlaků, který byl zadržen, omezen na osobní svobodě a umístěn do cely předběžného zadržení, po jejich provedení byl ze zadržení propuštěn,“ informovala policie.
Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok už krátce po nehodě jako možnou příčinu neštěstí označil pochybení strojvůdce. Podle médií strojvůdce jednoho z vlaků patrně nerespektoval návěstidlo, které mu zakazovalo pokračovat v jízdě. Rychlíky se pak u obce Jablonov nad Turňou nedaleko Rožňavy srazily v místě, kde se trať u železničního tunelu zužuje do jedné koleje.
Strojvůdce druhého vlaku skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Ve vážném stavu bylo podle pondělního vyjádření ministra zdravotnictví Kamila Šaška sedm lidí, dalších čtrnáct osob utrpělo středně těžká zranění a několik desítek lidí se zranilo lehce.
Převoz do více nemocnic
Zraněné po kolizi vlaků záchranáři převezli do několika nemocnic. Například v košické univerzitní nemocnici, která po vlakové nehodě ošetřila 36 zraněných, zůstal podle její mluvčí Ladislavy Šustové jeden z pacientů po operaci ve vážném stavu.
Národní vlakový dopravce ZSSK, jehož soupravy se srazily, uvedl, že oba strojvůdci z havarovaných vlaků byli zkušení a dodrželi zákonný čas odpočinku. Podle ZSSK se v noci na úterý podařilo z místa nehody odstranit většinu poškozených vagonů. Škodu na vlacích dopravce předběžně vyčíslil na více než dva miliony eur (bezmála 50 milionů korun).
V úseku u místa nehody, kterým denně jezdí osmnáct rychlíků v obou směrech a který není součástí hlavního železničního koridoru z Bratislavy přes Žilinu do Košic, dopravce po nehodě zavedl náhradní autobusovou dopravu.