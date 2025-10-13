Na východním Slovensku v okrese Rožňava se u obce Jablonov nad Turňou v pondělí dopoledne srazily dva proti sobě jedoucí rychlíky, v nichž se nacházelo velké množství cestujících, informovali záchranáři, policie i národní vlakový dopravce ZSSK. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) oznámil, že dva lidé jsou po nehodě v kritickém stavu a více než stovka jich utrpěla lehká zranění. Další tři osoby uvázly v havarovaných soupravách.
Na Slovensku se srazily rychlíky, dva lidé jsou v kritickém stavu
Nehoda se stala na trati, která spojuje Košice se Zvolenem na středním Slovensku. Lidé, kteří cestují vlakem z Košic do Bratislavy, zpravidla využívají spoje na jiné trati, a to na hlavním železničním koridoru přes severoslovenskou Žilinu.
ZSSK v tiskové zprávě uvedla, že vlaky se srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě. Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily či visely ve vzduchu. Značně poškozena byla jedna z lokomotiv, která po nehodě zůstala na trati. Lokomotiva druhého vlaku skončila mimo trať pod železničním náspem.
Policie uvedla, že ve vlacích bylo přibližně 80 cestujících. Podle webových stránek deníku SME šlo o vlaky R 913 a R 914 GEMERAN. Oba strojvedoucí podle médií stihli z vlaků před srážkou vyskočit.
Podle předběžných informací byla příčinou chyba jednoho ze strojvůdců
Šutaj Eštok uvedl, že jde o mimořádnou dopravní nehodu, kterou zřejmě způsobilo selhání lidského faktoru. Příčinou srážky byla podle předběžných informací chyba jednoho ze strojvůdců, dodal. S ministrem vnitra je v kontaktu i slovenský premiér Robert Fico (Smer), který vyjádřil naději, že nebudou žádné oběti na životech. Totéž si přeje i předseda největší opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka.
Web aktuality.sk informoval, že na místě je minimálně pět pozemních ambulancí a do akce byl povolaný i záchranářský vrtulník. Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích oznámila, že aktivovala plán pro mimořádné situace. Jeden vážně zraněný pacient z nehody v této nemocnici podstoupil operaci. Prostor nehody zabezpečuje policie, která se podle serveru stará o koordinaci práce záchranných složek i o usměrňování pohybu osob v bezprostředním okolí.
Na místě probíhá evakuace cestujících z obou souprav. Zasahuje i evakuační autobus. Na místo míří také ministr dopravy Jozef Ráž (Smer) a ministr zdravotnictví Kamil Šaško (Hlas).