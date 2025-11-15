Slovenský vicepremiér podal demisi


před 1 hhodinou

Slovenský vicepremiér pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Peter Kmec (Hlas) po kritice týkající se rozdělování dotací jeho úřadem v sobotu sám podal demisi a doručil ji prezidentovi Peteru Pellegrinimu. Ten svůj další postup v dané záležitosti oznámí v příštích dnech. Premiér Robert Fico (Smer) přitom ještě v pátek ohlásil vlastní návrh na Kmecovo odvolání.

Kmecova rezignace následuje poté, co opozice kritizovala způsob rozdělování dotací v celkové částce 200 milionů eur (4,8 miliardy korun) na podporu vědy, výzkumu a inovací, které zajišťoval Kmecův úřad. Slovenská média uvedla, že mezi úspěšnými firmami byly i společnosti s vazbami na vládní stranu Hlas, v jejímž předsednictvu je i Kmec.

Kmec v sobotu před novináři nepřipustil, že by se dopustil zásadnějšího pochybení. Tvrdil, že cílem bylo zapojit do projektu nejen velké hráče, ale i menší subjekty. Zároveň ale prohlásil, že nemá důvod setrvávat ve vládě, „když nemám důvěru předsedy vlády“.

Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece
Slovenský vicepremiér Peter Kmec (Hlas)

Předseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok už v pátek uvedl, že Kmec mu nabídl svou demisi a že on tento krok přijal. Dodal, že Hlas tak jednal bez potřeby uvedeného veřejného gesta od premiéra. Už ve čtvrtek dal Šutaj Eštok Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil. Podle tisku část smluv již byla podepsána.

Média komentují Ficovo gesto

Slovenské listy SME i Denník N vysvětlují Ficův postup tím, že čtyřnásobnému premiérovi a předsedovi nejsilnější vládní strany Smer se v uplynulých dnech politicky nedařilo, a proto potřeboval ukázat svou sílu.

„Robert Fico nemá ve zvyku odvolávat své ministry kvůli selhání. Po tomto kroku sahal i v minulosti jen v případě enormního tlaku veřejnosti, když chtěl vytrestat svého koaličního partnera nebo odvést pozornost od vlastního selhání,“ napsal deník SME. Podle Denníku N Kmecovo odvolání vytváří zdání, že Fico je rozhodný lídr, a navíc oslabí vládní stranu Hlas.

Slovensko po srážce vlaků a výzvě premiéra vyměnilo vedení železničního dopravce
Kolize dvou vlaků u slovenského města Pezinok

