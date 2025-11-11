Slovensko po srážce vlaků a výzvě premiéra vyměnilo vedení železničního dopravce

Slovenské ministerstvo dopravy po nedělní srážce vlaků vyměnilo vedení národního vlakového dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). K odvolání představitelů firmy po již druhé srážce vlaků tohoto dopravce během několika týdnů vyzval v pondělí premiér Robert Fico (Smer).
Prozatímní generální ředitelkou bude Ivana Piňosová, která podle ministerstva dopravy v minulosti působila například u nákladního železničního dopravce ZSSK Cargo. Ve funkci vystřídala Petera Helexu. Kromě Piňosové ministerstvo jmenovalo i dva nové členy představenstva, kteří dosud pracovali v této státem kontrolované firmě. Ministerstvo uvedlo, že noví členové vedení zůstanou ve funkcích dočasně, a to do výběrového řízení. Podle ministra dopravy Jozefa Ráže mají zavést změny, které zabrání opakovaní podobných nehod.
Při nedělní nehodě, která si na jedné z nejmodernějších železničních tratí na Slovensku vyžádala desítky zejména lehce zraněných, dálkový vlak nedaleko Bratislavy zezadu narazil do osobního vlaku. Ten podle dostupných informací při výjezdu ze stanice ve městě Pezinok projel na červenou a dostal se na hlavní trať.
Ráž potvrdil dřívější informace, že dálkový vlak byl vybaven protikolizním systémem ETCS, který fungoval a díky němu tato souprava začala před srážkou brzdit. Asociace železničních dopravců Slovenska v pondělí uvedla, že nehoda by se pravděpodobně nestala, pokud by systémem ETCS byly vybaveny oba uvedené vlaky. Z dřívějších údajů vyplývá, že ZSSK ho má instalovaný jen asi v pětině lokomotiv či vlaků, podle již bývalého vedení ZSSK dopravce pracuje na jeho rozšíření do dalších souprav.
ETCS na Slovensku v současnosti funguje pouze na trati mezi Bratislavou a Žilinou a pak v úseku od Žiliny do severoslovenské Čadce. Není tak nasazen ani na trati u Rožňavy na východě země. Tam se v říjnu srazily dva rychlíky v místě, kde se trať u železničního tunelu zužuje do jedné koleje. Podle úřadů si i tato nehoda vyžádala jen zraněné. AROS v minulosti upozorňoval na obecně špatný stav železniční infrastruktury na Slovensku.
Podle Ráže mezi oběma uvedenými vlakovými nehodami na Slovensku patrně není žádná souvislost a nejde o systémový problém, ale o individuální selhání. Ministerstvo dopravy ale plánuje připravit opatření na posílení bezpečnosti železniční dopravy v zemi.
Slovenská opozice v reakci na obě srážky vlaků vyzvala Ráže k odchodu z funkce. Ministr zopakoval, že nabídl svou rezignaci. Fico už v pondělí dal ale najevo, že si výměnu ministra dopravy nepřeje.
Situace v Česku
Česko se snaží zavádění ETCS urychlit s ohledem na loňskou tragickou srážku vlaků v Pardubicích. Na hlavní trati tam v době nehody ještě ETCS nefungovalo, systém tam už byl po modernizaci železničního uzlu nainstalovaný. Expresní vlak společnosti RegioJet se tehdy v noci střetl s nákladním vlakem ČD Cargo ve stanici Pardubice centrum a zemřeli čtyři lidé, dalších 27 lidí bylo zraněno.
ETCS je jednotný evropský vlakový zabezpečovač. Funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí.