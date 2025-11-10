Po srážce vlaků u Bratislavy skončilo v nemocnicích osm desítek lidí

Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) po nehodě hovořil o jedenácti hospitalizovaných a desítkách lehce zraněných. Ve vlacích o nedělní dopravní špičce podle něj bylo osm set cestujících, zejména studenti.
„Těch zranění je nakonec větší množství, než se ještě večer předpokládalo, byť převážná většina byla lehčího rázu,“ konstatoval zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan. „I podle cestujících, se kterými měl náš štáb možnost mluvit ještě večer, měla minimálně část lidí zlomeniny nosu či dalších částí těla, minimálně jedna z nich měla poměrně vážné pohmožděniny v oblasti hlavy či hrudníku a břicha.“
Šaško před mimořádným jednáním vlády k nehodě řekl, že dva nejvážněji zranění jsou mladí lidé.
České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by se ve vlacích v době nehody nacházeli čeští občané, dodal Šilhan.
Neštěstí se stalo u nádraží ve městě Pezinok. Z vyjádření šéfa správce železniční infrastruktury Ivana Bednárika krátce po nehodě vyplynulo, že jeden z vlaků projel na červenou a druhá souprava, byť brzdila, do něj ve velké rychlosti zezadu narazila.
Úsek, v kterém se nehoda stala, patří k nejmodernějším v zemi a je opatřený evropským systémem zabezpečení jízdy vlaků (ETCS), který je schopen vlak v případě nebezpečí i zastavit. „Tato trať tímto systémem byla opatřena, nicméně jedna ze souprav – konkrétně ta první jakožto účastník nehody – tímto systémem vybavena nebyla,“ uvedl zpravodaj ČT.
Během několika týdnů jde o druhou srážku vlaků na Slovensku. Při říjnové kolizi dvou rychlíků na východním Slovensku utrpěly zranění desítky lidí. Soupravy se tehdy nedaleko Rožňavy srazily v místě, kde se trať u železničního tunelu zužuje do jedné koleje. Podle dřívějších informací jeden ze strojvůdců zastavil vlak později, než měl, a do tohoto rychlíku narazila souprava, která jela v opačném směru.