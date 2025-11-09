Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, na místě jsou zranění

U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se večer srazily dva vlaky slovenských drah (ZSSK). Mluvčí drah Ján Baček potvrdil informaci od cestujících, že na místě je vícero zraněných, uvádí server aktuality.sk. Provoz na trati byl v okolí nehody přerušen.
Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry. Jeden z cestujících, který byl ve vlaku z Košic do Bratislavy, řekl, že „to byla strašná rána“. Nejhorší je podle něho situace v prvním vagonu.
„Na místo jsou vyslány všechny záchranné složky. Další informace poskytneme, jakmile to situace dovolí,“ uvedla bratislavská krajská policie na facebooku.
Minulý měsíc se nedaleko Rožňavy srazily dva rychlíky, zranění utrpěly desítky lidí.
