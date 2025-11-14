Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhl odvolání vicepremiéra Petera Kmece (Hlas). Ministerský předseda v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při nakládání s veřejnými penězi.

Ficův krok následuje po rozdělování dotací na výzkum Kmecovým úřadem, jež kritizovala opozice. Podle médií ve výzvě uspěly i firmy s vazbami na vládní stranu Hlas-sociální demokracie (Hlas), členem jejíhož vedení je Kmec. Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok už ve čtvrtek dal Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil.

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na patnáct procent. Nová sazba tak bude stejná jako ta, která se vztahuje na zboží z Evropské unie. Švýcarsko výměnou za nižší cla slíbilo investice svých firem v USA. Dohoda podle vládního prohlášení zahrnuje i Lichtenštejnsko.
16:09Aktualizovánopřed 4 mminutami

Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhl odvolání vicepremiéra Petera Kmece (Hlas). Ministerský předseda v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při nakládání s veřejnými penězi.
před 20 mminutami

Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že požádá ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro federální vyšetřování (FBI), aby prošetřily vazby demokratů na finančníka a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Prověřit mají mimo jiné exprezidenta Billa Clintona. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Otázkám ohledně vazeb na Epsteina čelí od začátku svého druhého mandátu i samotný Trump.
před 36 mminutami

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, podle médií zemřeli tři lidé

Při autobusové nehodě ve Stockholmu zemřeli v pátek podle informací deníku Aftonbladet tři lidé a několik dalších bylo zraněno. Dvoupatrový autobus najel ze zatím neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky. Policie potvrdila, že několik lidí na místě zahynulo a několik dalších utrpělo zranění, více podrobností ale zatím neposkytla.
16:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

Údery ruské invazní armády na Ukrajinu zabily osm lidí. V noci na pátek zaútočilo Rusko na Kyjev, kde zemřelo šest lidí, dalších 35 je zraněno, uvedl starosta metropole Vitalij Klyčko. Mezi raněnými jsou i děti. Další dva mrtvé hlásí Oděská oblast. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové použili k úderům na ukrajinské území zhruba 430 dronů a dvě desítky střel. Útokům čelilo údajně i Rusko, tvrzení však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
05:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pákistán posílil šéfa armády a omezil nejvyšší soud. Cesta k diktatuře, tvrdí kritici

Pákistánský parlament odsouhlasil ústavní dodatek, který rozšiřuje pravomoci šéfa armády, jemuž poskytuje i doživotní imunitu. Legislativa zároveň omezuje působnost nejvyššího soudu. Podle kritiků tento krok nenapravitelně poškodí demokracii v zemi, experti pak hovoří o „umíráčku nezávislého soudnictví“, píše web CNN. Změny už vešly v platnost.
před 4 hhodinami

Do Německa se vrátila dětská obrna. Virus odhalili v Hamburku

Při rutinní analýze odpadních vod v Hamburku odhalili epidemiologové částice viru poliomyelitidy, který způsobuje dětskou obrnu. Nemoc se zatím v zemi nešíří a riziko podle úřadů zůstává nízké.
před 4 hhodinami

Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

Francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal, který dostal ve středu 12. listopadu po roce věznění v Alžírsku milost a odcestoval na léčení do Německa, zůstane ještě nejméně několik dní v Berlíně. Napsala to agentura AFP s odvoláním na informovaný zdroj. Sansal byl v Alžírsku od loňského listopadu držen ve vazbě a v červenci byl odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.
před 4 hhodinami
