Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhl odvolání vicepremiéra Petera Kmece (Hlas). Ministerský předseda v prohlášení napsal, že nedovolí, aby jeho vláda byla spojována s pochybnostmi při nakládání s veřejnými penězi.
Ficův krok následuje po rozdělování dotací na výzkum Kmecovým úřadem, jež kritizovala opozice. Podle médií ve výzvě uspěly i firmy s vazbami na vládní stranu Hlas-sociální demokracie (Hlas), členem jejíhož vedení je Kmec. Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok už ve čtvrtek dal Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil.