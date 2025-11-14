V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) se chce všemi právními prostředky bránit pokutě v přepočtu skoro tří milionů korun a následné exekuci. Do potíží se dostal poté, co čtvrt roku nereagoval na soudní výzvu v elektronické schránce. Šutaj Eštok namítl, že ji kvůli pracovní vytíženosti nevyužívá. Chce podniknout všechny právní kroky, aby rozhodnutí soudu zvrátil.
Soud požadoval, aby se ministr vyjádřil k žalobě podané bývalými vyšetřovateli kolem Jána Čurilly. Eštok je totiž krátce po svém nástupu odstavil z funkce. Takzvaní Čurillovci ho proto později žalovali za přirovnání k odsouzenému vrahovi Mikuláši Černákovi. „Najednou jsou vrazi a křiví policisté hrdiny, neboť je ta ‘správná’ část společnosti legitimizuje,“ napsal v dubnu ministr na svém facebookovém účtu.
Advokát policistů Peter Kubina uvedl, že ministr v uvedené záležitosti pravomocně prohrál spor na ochranu osobnosti, neboť nereagoval na výzvu soudu zaslanou do své elektronické schránky. Soud tak vydal rozsudek pro zmeškání. Za svůj příspěvek má tak ministr nyní celkově zaplatit necelé tři miliony korun (každému z bývalých vyšetřovatelů patnáct tisíc eur, k tomu navíc úroky a náklady).
Ministr sám napomohl úspěchu žaloby, uvedl advokát
Kubina zmínil, že k úspěchu žaloby přispěl sám ministr, neboť několik měsíců nenavštívil svou elektronickou schránku a nereagoval na výzvu soudu, aby se k návrhu vyjádřil.
„V takovýchto případech zákon připouští za splnění stanovených podmínek rozhodnutí takzvaným rozsudkem pro zmeškání, tedy kontumačním rozsudkem, kterým soud žalobě v celém rozsahu vyhoví. Tyto podmínky v tomto případu splněné byly, a proto jsme tuto procesní možnost využili,“ uvedl Kubina.
Dodal, že ministr nevyužil ani možnost odvolat se vůči rozsudku, který mu soud poslal rovněž elektronicky. Rozsudek ze září tak o měsíc později nabyl právní moci. Advokát doplnil, že v uvedené kauze byl vůči ministrovi podán návrh na vykonání exekuce a exekutor následně politikovi zablokoval účet.
„Soudce poslal informace o soudním sporu do mé elektronické schránky, kterou sice mám, ale vzhledem ke své vytíženosti ji prakticky nevyužívám. Vrcholem je, že se nepokoušel jinou cestou zjistit, zda o žalobě vím, a už vůbec ho nezajímaly mé argumenty,“ reagoval Šutaj Eštok. Dodal, že chce podniknout všechny právní kroky, aby zvrátil uvedené rozhodnutí soudu, které označil za pochybné.
Opozice žádá Eštokův odchod
Opozice to má za amatérské selhání, případně za záměr, a žádá Eštokův odchod. Podle koaličních partnerů mu měl soud zaslat i fyzický list. Zákon to ale nepřikazuje, pokud má dotyčný e-schránku.
Za podobnou pasivitu, ignorování či zmeškání výzev soudy trestají tisíce lidí. Část vlády ale nyní po Eštokově případu připouští změnu zákona. Ta má žalovaným zajistit, aby se o verdiktu museli jasně dozvědět.