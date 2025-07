Slovenský ministr kritizoval BIS za informaci o možné ruské stopě v kauze výhrůžek

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) kritizoval českou Bezpečnostní informační službu (BIS) za to, že informovala o možné ruské stopě v případu loňského vyhrožování školám v Česku a na Slovensku, ve kterém mezinárodní policejní tým tento týden zadržel na Ukrajině jednoho Ukrajince. Šutaj Eštok řekl, že jde o nepotvrzenou hypotézu. Mluvčí české kontrarozvědky Ladislav Šticha řekl, že BIS nebude vyjádření slovenských politiků komentovat.

„Takovéto nekontrolovatelné medializované vynášení pracovních hypotéz může výrazně zkomplikovat vyšetřování, ohrozit jeho úspěch a dokonce poskytnout pachatelům možnosti zahladit stopy. Někteří představitelé České republiky svými vyjádřeními ohrozili vyšetřování,“ řekl Šutaj Eštok.

Ministr se postavil proti tomu, aby „slovenská policie nebo slovenské ministerstvo vnitra bylo zatahováno do politických her, které se s přibývajícím časem a krácením termínu k parlamentním volbám v České republice jako by začaly vynořovat“.

BIS výroky slovenského ministra nekomentovala. „Pro nás jako jednoho z členů mezinárodního týmu je zásadní se vrátit k podstatě. Při mimořádně úspěšné společné akci jsme chytili pachatele, který loni vyděsil tisíce rodin. Vrátili jsme občanům klid, aby se nemuseli bát o své děti. Nic jiného není důležitější,“ uvedl Šticha.