Rakušan: Výhrůžky školám mají pravděpodobně zahraniční původ

„Poznatky vyměněné s našimi partnery svědčí o tom, že je to určitě koordinovaný útok, který má s velkou mírou pravděpodobnosti nějaký zahraniční původ,“ sdělil ve čtvrtečních Událostech, komentářích k vlně výhrůžek mířících na tuzemské školy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zdůraznil, že se v žádném případě neukázalo, že by hrozba byla reálná.

Ministr sdělil, že jde o sofistikovaný útok, přičemž jedna z vyšetřovacích verzí jde i směrem do zahraničí. Zmínil, že podobné zkušenosti měli na Slovensku a dříve i v pobaltských státech. Na otázku, zda stopy míří do Ruska, nechtěl Rakušan konkrétně odpovídat. Podezření ale prý existuje.

„Jsem velmi obezřetný sdělovat nějaké závěry,“ nechal se slyšet vicepremiér. „Vzbuzení se z iluze, že Rusko by snad k nám chovalo jakoukoliv pozitivní emoci, by asi mělo být celospolečenské,“ dodal. Už dříve podotkl, že cílem výhrůžek je znejistit společnost a vnést do ní strach a nervozitu. Pátrání po pachateli bude podle ministra složité a vyžádá si mezinárodní spolupráci.