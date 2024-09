Jak mluvit s dětmi o krizové situaci? Vysvětlujte, radí odborníci

Míru informací by rodiče měli volit podle věku dítěte, ale také podle toho, k jakým dalším zdrojům informací má přístup, radí odborníci. U všech věkových skupin je důležité zeptat se dětí, co si o situaci myslí, jak jim je a jestli nepotřebují něco dovysvětlit. Je vhodné je uklidnit, ale zároveň nezlehčovat situaci. A neprobírat s nimi neověřené zprávy.

Důležité rovněž je obnovit běžný režim a dítěti zdůraznit, že jde sice o náročnou, ale výjimečnou situaci. Pokud se dítě například bojí návratu do školy, tak experti doporučují zjistit, co by mu pomohlo. Podle odborníků je v pořádku nechat dítě doma, absence by ale neměla trvat moc dlouho.

„Můžeme doma mluvit o tom, co se děje. Také bych byla pro, abychom dětem informace doplňovali tím, že policie a bezpečnostní složky danou situaci řeší, pracují na tom a snaží se zajistit bezpečí. Určitě bych vždy doplnila to, že zatím to bezpečí je, že zatím se vlastně nic neděje,“ radí vedoucí e-mailové poradny Linky bezpečí Hana Petráková.