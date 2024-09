Je důležité jim dát prostor vyjádřit pocity, radí Lišková, jak mluvit s dětmi po útoku v Domažlicích

Je důležité, aby děti dostaly prostor mluvit o tom, co se v nich odehrává, to může mít každý úplně jinak, řekla vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková k incidentu na základní škole v Domažlicích, při kterém žákyně zaútočila nožem na své spolužáky. Psychoterapeut Tibor Brečka zmínil, že je důležitá prevence a varovné signály potenciálního útočníka nepodceňovat, což se podle něj často děje. Jedním z nich je například velká změna chování daného jedince.

Je podle ní v pořádku, že se dítěti nepůjde během prvních dní dobře do školy a některé nebude chtít jít třeba vůbec, čemuž je podle ní také potřeba dát prostor. „Ale v dlouhodobějším horizontu by mělo dojít k ustálení,“ míní. Podle ní pomáhá mít řád, věnovat se aktivitám, koníčkům a věcem, které dítě těší.

„Někdo může mít velký strach, někdo může být plačtivý, někdo naopak zamlklý. Je důležité, aby i rodiče, až budou s dětmi mluvit, dali průchod tomu, co děti prožívají a přijali, že to tak je. Že v takové situaci je adekvátní se i třeba smát, protože to pro něj (dítě) může být i projev, jak odventilovat nějaké napětí, které v těle má,“ podotkla Lišková s tím, že klíčová je komunikace.

Podle Liškové by se nemělo zapomínat ani na děti, které nebyly v bezprostředním ohrožení, například v dané třídě. „Ty ostatní to také prožívají, mohou mít pocity strachu a obav a i těmto dětem je důležité říci: ‚Je normální, že to prožíváš.‘“ Podle ní je důležité pomoci i těmto dětem situaci zvládnout, přičemž pro některé to může znamenat například doprovod rodičů do školy. „Důležitá je komunikace mezi rodiči a školami. Aby měli rodiče prostor říci škole, co jejich dítě konkrétně potřebuje, protože jejich potřeby budou velmi rozdílné.“

Připomněla, že děti mohou také volat na Linku bezpečí, pedagogové či rodiče pak na Linku důvěry. „I pro ně to může být zátěžová situace a je důležité se o ní poradit, protože pak mohou být podporou pro děti i pro žáky.“

Podotkla, že vyrovnávání se s takovou událostí je velmi rozdílné a záleží na pomoci a podpůrných mechanismech. „Ta nejhorší krize by mohla do půl roku odeznít a měli bychom být schopni se vrátit do běžného fungování. Pokud to u někoho bude výrazně zasahovat do běžného fungování, tak bych doporučila využít odborné psychologické terapeutické pomoci,“ poradila.