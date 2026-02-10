Novou zelenou úsporám čekají změny. Z dotací mohou být úvěry


Do dotačního programu Nová zelená úsporám, který přispívá třeba k zateplování domů nebo instalacím solárních panelů, má jít méně peněz. Změní se i forma podpory – podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) je nutné přejít od přímých dotací k nepřímé pomoci. Domácnosti by tak mohly čerpat třeba zvýhodněné úvěry. Opozice změny kritizuje.

Pracovníci firmy poskytující foukanou izolaci dokáží připravit prostor na zateplování i během dopoledne. Velké množství jejích zákazníků využilo dotaci právě z programu na energeticky úsporné renovace bytových a rodinných domů Nová zelená úsporám.

„Spousta domácností, které se potýkaly s energetickou chudobou, najednou díky tomu, že mají doma zatepleno, díky pomoci od Evropské unie a taky státu, tohle dneska řešit nemusí,“ říká spoluzakladatel společnosti Blowin Nikolas Pátek.

Od loňského listopadu je ale dotační program zastavený, protože peníze se vyčerpaly. V budoucnu by podpora mohla být založená hlavně na výhodnějších půjčkách a poskytování záruk. „Hlavním motivátorem by nemělo být, že někdo dostane dotaci, ale třeba u zateplení by to mělo být to, že se po čase vyplatí,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu s tím, že nízkopříjmové či středněpříjmové domácnosti však podle něj na úvěr dosáhnou jen těžko, takže na ně chce změnu zaměřit.

„Ideální by bylo, aby se letos pokračovalo tak, jak navazovala předchozí vláda – že na to peníze jsou a že dvanáct miliard, které byly přislíbeny, do toho opravdu půjdou,“ oponuje Pátek. Financí však bude méně a mají směřovat jinam.

Podle ministra životního prostředí Petra Macinky (Motoristé) se pro letošní rok počítalo s příjmy do fondu ve výši dvanácti miliard. „Realita je ale bohužel taková, že teď pracujeme s částkou okolo 5,5 miliardy. Proto bude nezbytné primárně pokrývat mandatorní a kvazi-mandatorní výdaje, které se týkají hlavně financování dostupného bydlení,“ informoval.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se však domnívá, že Macinka finance nevyjednal. Označil ho za slabého ministra. „Je to vysmívání se lidem, protože Nová zelená úsporám je tady šestnáct let, pět vlád. A je to nejefektivnější způsob úspor energií,“ kritizoval.

Hladík společně s exministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) také spustili petici vyzývající k zachování původní podoby programu.

Změny v dotacích by dopadly i na firmy – vedle těch zabývajících se zateplením i na ty instalující solární elektrárny nebo tepelná čerpadla.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se vláda k programu v budoucnu vrátí.

Fotovoltaika i zateplování

Zelená úsporám, která později získala přívlastek „Nová“, podporuje renovace budov a úspory energií už od roku 2009. Doteď ji využilo asi šest set tisíc českých domácností. Většina v posledních pěti letech, což souvisí hlavně s energetickou krizí, ale i nastavením dotací.

V poslední dekádě stát rozdělil 95 miliard. Nejčastěji přispíval na fotovoltaiky, ale největší suma šla na zateplování.

Zdrojem dotací byl dlouho prodej emisních povolenek, později je stát financoval z Národního plánu obnovy na zmírnění dopadů covidové pandemie – a naposledy z Modernizačního fondu, který se opět plní z emisního obchodování. Jak to bude dál, není jasné.

