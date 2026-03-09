USA podnikly další útok proti údajným pašerákům drog, zabily šest lidí

Spojené státy v neděli podnikly další útok v Tichém oceánu proti lodi, kterou podezíraly z pašování drog. Při útoku zabily šest lidí, napsala v pondělí agentura AFP s odvoláním na vyjádření velitelství amerických ozbrojených sil pro Jižní Ameriku a Karibik (SouthCom) na sociální síti X. USA v rámci této operace proti podezřelým z obchodu s drogami od loňského září zabily více než 150 lidí, dodala AFP.
„Zpravodajské služby potvrdily, že plavidlo plulo po trase používané k pašování drog ve východním Pacifiku a že se podílelo na obchodování s drogami. Během této akce bylo zabito šest mužských narkoteroristů,“ uvedlo velitelství SouthCom a zveřejnilo video z útoku.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nikdy neposkytla spolehlivé důkazy na podporu tvrzení, že zasažené lodě se skutečně podílely na obchodování s drogami. Legalita této kampaně, která oficiálně míří na drogové kartely vyvážející narkotika do Spojených států, vyvolává vášnivou debatu jak na mezinárodní úrovni, tak i v rámci americké politiky. Experti a představitelé OSN tyto činy odsoudili jako mimosoudní popravy, dodala AFP.