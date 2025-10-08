Vláda schválila Národní strategii elektronického zdravotnictví České republiky na roky 2025 až 2035. Premiér Petr Fiala (ODS) to označil za klíčový dokument pro digitalizaci zdravotnictví. Kromě toho kabinet schválila státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) sdělil, že vláda přerušila jednání o rozpočtu pro Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2026, který počítá s výdaji 187 miliard korun.
Vláda schválila strategii na digitalizaci zdravotnictví
Výsledkem úkolů, které strategie elektronického zdravotnictví rozpracovává, je mít v roce 2035 dostupné komplexní digitální zdravotnictví, prohlásil Fiala. Dokument kromě e-žádanek nebo sdílení dokumentace slibuje i virtuálního asistenta.
Materiál navazuje na dokument z roku 2016, jehož některé cíle jsou podle premiéra v důsledku technologického pokroku už překonané. „Proto teď schvalujeme novou, jejímž cílem je vybudovat moderní, propojený a důvěryhodný národní zdravotnický systém, který propojí všechny poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky, pacienty, zdravotní pojišťovny a státní instituce,“ popsal premiér.
Podle vyjádření z předvolebních debat na téma zdravotnictví zástupců ANO, SPD i Motoristů je třeba v elektronizaci zdravotnictví výrazně pokročit. K tomu, aby elektronické žádanky nebo zdravotnická dokumentace fungovaly, musí být povinné pro všechna zdravotnická zařízení, řekl možný kandidát na ministra zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Plány současné vlády Spolu a STAN počítaly s dobrovolným používáním a pro zájemce vždy s papírovou alternativou.
Jednání o dopravní infrastruktuře
Výdaje SFDI by se podle návrhu ministerstva dopravy měly zvýšit na 187 miliard korun z letošních 160,3 miliardy korun. Návrh státního rozpočtu, který vláda schválila minulý týden, počítá s jistými příjmy SFDI ve výši 144,6 miliardy korun. Kupka při příchodu na jednání kabinetu řekl, že takovou situaci musel řešit i v minulých letech, podle něj se vždy podařilo peníze pro naplánované výdaje zajistit.
Dodal, že součástí návrhu rozpočtu je 20 miliard v oblasti obranných výdajů. „Ty stavby splňují nároky, aby zároveň byli zařazené do klíčové obranné infrastruktury,“ řekl ministr dopravy.
„Zaznamenali jsme, že představitelé pravděpodobné budoucí koalice se tomu začali věnovat a že tohle je materiál, který bude spolu se státním rozpočtem projednávat nově ustanovená sněmovna,“ přiblížil Kupka pozastavení jednání o SFDI.
Předseda ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš v minulých dnech řekl, že se kvůli nedostatku peněz budou muset zastavovat dopravní stavby. Kupka to ve středu odmítl. „Všechny běžící stavby pokračují, žádná se nezastavuje,“ zdůraznil po jednání vlády.
Návrhy na povýšení do generálských hodností
Vláda ve středu navrhla prezidentu Petru Pavlovi jmenovat do hodnosti generálporučíka ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského. Do hodnosti generálmajora má prezident na návrh ministerstva obrany povýšit prvního zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Přemysla Horáčka.
Vedle Bartovského a Horáčka navrhlo ministerstvo obrany také povýšení dvou plukovníků do nejnižší generálské hodnosti. Brigádním generálem by se měl stát velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva a zástupce ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Daniel Synek.
Vicepremiér pro digitalizaci Marian Jurečka (KDU-ČSL) po jednání vlády oznámil, že přijal rezignaci ředitele Digitální informační agentury Martina Mesršmída. Končící vláda bude v závěru mandátu dokončovat rozpracované věci a činit kroky týkající se fungování státu. Omezí politická rozhodnutí, řekl Fiala.
