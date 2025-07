Rozpočet ministerstva kultury je rekordní, říká Baxa

Rozpočet ministerstva kultury na letošní rok je rekordní. Podle Baxy se ale stále nejedná o částku, která by uspokojila všechno, co by financováno být mělo. „V minulých letech se nedostatečně dbalo na to, jak jsou financované samotné příspěvkové organizace ministerstva,“ dodal a podotkl, že jeho nástupce by měl usilovat o to, aby tento dříve zanedbávaný základní zdroj podpory byl dobře udržovaný.

Na otázku moderátorky, jakou prioritu má kultura při rozdělování ze státního rozpočtu, Baxa odpověděl, že vysokou. Zároveň však samotné rozdělování peněz nepovažuje za prioritu. „Hlavním cílem každého ministerstva má být, aby byla jasně koncipována státní kulturní politika a podle ní se postupovalo,“ doplnil.

Investice do „živé kultury“

Baxa se také vyjádřil k nastavení priorit ministerstva kultury v oblasti financování „živé kultury“. „U debat o tom, co má být podporováno, je potřeba neustále přemýšlet nad tím, co je veřejným zájmem ministerstva kultury v podpoře všech aktivit.“ Zde zmínil velké hudební festivaly zaměřené na mainstream publikum, které byly přesunuty z hlavního festivalového dotačního programu (kde se rozdělují nejobjemnější částky) do dnešních dotačních programů.

„Stejně jsme jim ale určitou podporu nechali, protože mohou žádat na části programu, které jsou dramaturgicky objemné,“ dodal.

Dotační komise, které jsou často kritizovány z důvodu nespravedlivého rozdělování peněz, jsou podle Baxy velmi objektivní. „Dbáme na to, aby dotační komise, které jsou jmenovány a obměňovány, byly genderově vyvážené a promítaly se v nich jednotlivé žánry,“ komentoval.

Větší podpora audiovize a herního průmyslu

Ministerstvo kultury potvrdilo zvýšení filmových pobídek na dvacet pět procent, u animace na třicet pět. Baxa uvedl, že jejich cílem je rozvoj sektoru jako takového. „Česko je v něm dobré. Bez těch dvaceti pěti procent by ztratilo konkurenceschopnost. Samozřejmě je to soutěž, protože v některých zemích Evropy jsou pobídky vyšší, ale naše vysoká profesionalita a dovednosti z nás dělají jednu z nejpřednějších evropských zemí ve filmovém průmyslu,“ doplnil.