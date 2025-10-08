Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijal rezignaci šéfa Digitální informační agentury (DIA) Martina Mesršmída k 23. říjnu. Ten má dva týdny na hlubší analýzu problémů s aplikací eDoklady během víkendových sněmovních voleb. Novinářům to řekl Jurečka po středečním jednání vlády, na kterém informoval o postupu ministry. DIA zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl nesprávný odhad zájmu a testování na tuto zátěž, uvedla v úterý.
Jurečka přijal rezignaci šéfa digitální agentury
Dokument bude podle Jurečky zahrnovat, kde konkrétně vznikly chyby, kde došlo k podcenění systému. „Byli jsme opakovaně ujišťováni, že se to zvládne. Potřebujeme komplexní materiál, aby se nic takového neopakovalo. Čas dvou týdnů dává logiku,“ uvedl Jurečka.
Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Funguje od začátku loňského roku a od té doby si ji stáhlo přes 800 tisíc lidí. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita (NIA) je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro on-line služby, primárně veřejné správy.
První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes identifikační autoritu NIA. Problémy se objevily primárně v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci samotných digitálních dokladů. Docházelo k přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, kteří neměli aktualizovaný doklad.
Aplikace eDoklady prošla před volbami testováním, skutečný provoz ale podle zástupců DIA přinesl specifickou situaci, kterou byl mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který nebylo možné v současných testovacích podmínkách plně nasimulovat.
Po prvních hodinách voleb kolem pátečních 18:00 byla nasazená úprava aktualizace dokladů, která však podle mluvčího DIA Jakuba Palaty zpočátku nebyla stabilní. Systém se stabilizoval až v dalších hodinách, druhý den hlasování fungoval bez zásadních omezení.