U některých služeb se digitalizace nevyplatí, tvrdí Jurečka

Všechny služby státu nebudou elektronicky dostupné. U těch málo využívaných se to podle vlády nevyplatí. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) proto předloží sněmovně pozměňovací návrh. A také o dva roky posune účinnost digitální ústavy, tedy práva občanů komunikovat s úřady on-line.

Česká správa sociálního zabezpečení denně vyřídí kolem deseti on-line konzultací a termíny jsou plné. Ministerstvo práce plánuje do budoucna systém rozšířit například i na úřady práce. Veřejná správa nabízí zhruba devět tisíc služeb, přičemž všechny měly být digitalizované do února příštího roku, zástupci vlády ale navrhují dvouletý odklad.

„Od 1. 2. 2025 není reálné ve sta procentech plně, smysluplně a efektivně naplnit zákon o právu občana na digitální službu, přestože na drtivé většině resortů ta nejčetnější agenda, která je nejvíce občany využívaná, ta bude digitalizovaná,“ uvedl Jurečka.

Totální selhání, míní Králíček

Podle místopředsedy hnutí ANO Roberta Králíčka je to ale nepřijatelné. „Jasně to ukazuje totální selhání této vlády v oblasti modernizace státní správy,“ podotkl. Bývalý vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) dodal, že pokud má být odsun, tak jen nezbytně nutný. „Třeba do konce mandátu vlády SPOLU a STAN,“ míní.

Novela zákona má přinést i možnost, aby resorty některé služby do on-line prostředí nepřeváděly. „Může se jednat opravdu o úplně okrajové úkony, ke kterým nedošlo v posledních letech, ale zákony s nimi někde počítají, tak náš odhad je, že půjde o stovky takových konkrétních detailů,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

K záměru nedigitalizovat se bude ale muset vyjádřit Digitální a informační agentura, nutné bude i schválení vládou.