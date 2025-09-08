V Žernově na Náchodsku odstartoval energetický experiment. Obec a místní obyvatelé, sdružení v družstvu Pohodlí, mezi sebou nejen sdílejí elektřinu, ale obec navíc začala jako jedna z prvních v zemi ukládat teplo na zimu do úložiště pod novou budovou pro spolky. Úložiště dobíjejí solární panely.
Obyvatelé obce na Náchodsku sdílejí elektřinu a ukládají teplo na zimu
Do energetického družstva se zapojil i Alexandr Nenjuk, který potřebuje ohřívat šest tisíc litrů vody ve velkém akváriu. „Je tam garance úspor – když nevyrábím já, vyrábí družstvo. Akvárium je vytopené na 28 stupňů a zčásti vytápí celý dům,“ vysvětlil. Před domem si buduje také vlastní úložiště tepla na zimu.
Elektřinu, kterou vyrobí fotovoltaické panely obce a třiceti členů, sdílí družstvo Pohodlí teprve několik dní. „Zatím se nám daří sdílet přibližně čtyřicet procent energie. Ti, kteří ji vyrábějí, ji mohou do družstva prodávat za korunu deset za kilowatthodinu, a ti, kteří ji spotřebovávají, ji mohou kupovat za korunu devadesát,“ spočítal starosta Žernova Libor Mojžíš (nestr.).
„Každý družstevník by měl ušetřit zhruba dva a půl až tři tisíce korun ročně díky sdílené energii,“ uvedl projektant a energetik Ctibor Hůlka.
Úložiště tepla pod novou budovou spolků
Větší úložiště tepla obec vybudovala pod novým domem pro hasiče, sokoly a spolky. Ze zásob dokáže budovu vytápět zhruba čtyři pětiny roku, především v zimě. Tvůrci experimentu už začali zásobník plnit teplem, které se ukládá asi dva metry pod podlahou.
„Hned první den jsme zjistili, že to funguje. Bylo také patrné, že občané správně pochopili princip sdílení. Například si nastavili praní na poledne, kdy se vyrábí nejvíc energie, a vyprali levněji,“ poznamenal energetik Hůlka. „Obec se stává částečně energeticky soběstačnou a má to i ekologický přínos, protože energie je čistá,“ uzavřel starosta.