Datové schránky mají novou webovou adresu


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Datová schránka je dostupná na nové adrese. To může být komplikace hlavně pro ty, kteří mají v prohlížeči uložené heslo. Stát doporučuje využívat Identitu občana, tedy například bankovní identitu.

Česká pošta loni odbavila asi 91 tisíc obyčejných a doporučených psaní. Bylo to skoro o polovinu méně než v roce 2022. Více lidí si zřizuje datovou schránku. Aktivních schránek je v současné době více než čtyři miliony.

„Zaznamenáváme právě v tomto roce enormní nárůst počtu datových schránek pro občany, kdy vidíme, že proti loňskému roku je to o sedmnáct procent. V tuhle chvíli evidujeme téměř 1,5 milionu datových schránek fyzických osob,“ sdělil vedoucí oddělení informačního systému datových schránek Digitální a informační agentury Ondřej Menoušek. Velká část celkového počtu datových schránek pak připadá na podnikatele.

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Pro přihlašování používají téměř tři čtvrtiny uživatelů jméno a heslo. Ti, kdo mají údaje uložené v prohlížeči, je budou muset na nové webové adrese datovka.gov.cz zadat znovu. Stát i experti doporučují používat Identitu občana.

„Je to podobné, jako kdybyste všechny údaje k vaší bance nechali položené v kanceláři na stole. Pokud to máte uložené v prohlížeči, tak je relativně snadné se k tomu dostat,“ upozornil marketingový ředitel softwarové společnosti Seyfor Daniel Šturm.

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Nastavení upozornění na novou datovou zprávu

Přes Identitu občana se lidé dostanou rovnou ke všem svým datovým schránkám. Mohou mezi nimi přepínat. A nastavit si upozornění do e-mailu tak, aby znali odesílatele a rovnou věděli, zda se jedná o zprávu do občanské, nebo podnikatelské schránky.

„Datová schránka vypadá trochu jako tank oproti tomu, když máte svou e-mailovou schránku. Takže jde o to, přiblížit to co nejvíce tomu, co lidé normálně používají. A oni se přestanou bát to používat,“ dodává Šturm.

Úřady přes datovou schránku mohou jednoduše upozornit třeba na končící platnost dokladu a poté informovat o možnosti vyzvednout si nový.

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