Datové schránky mají novou webovou adresu

Datová schránka je dostupná na nové adrese. To může být komplikace hlavně pro ty, kteří mají v prohlížeči uložené heslo. Stát doporučuje využívat Identitu občana, tedy například bankovní identitu.
Česká pošta loni odbavila asi 91 tisíc obyčejných a doporučených psaní. Bylo to skoro o polovinu méně než v roce 2022. Více lidí si zřizuje datovou schránku. Aktivních schránek je v současné době více než čtyři miliony.
„Zaznamenáváme právě v tomto roce enormní nárůst počtu datových schránek pro občany, kdy vidíme, že proti loňskému roku je to o sedmnáct procent. V tuhle chvíli evidujeme téměř 1,5 milionu datových schránek fyzických osob,“ sdělil vedoucí oddělení informačního systému datových schránek Digitální a informační agentury Ondřej Menoušek. Velká část celkového počtu datových schránek pak připadá na podnikatele.
Pro přihlašování používají téměř tři čtvrtiny uživatelů jméno a heslo. Ti, kdo mají údaje uložené v prohlížeči, je budou muset na nové webové adrese datovka.gov.cz zadat znovu. Stát i experti doporučují používat Identitu občana.
„Je to podobné, jako kdybyste všechny údaje k vaší bance nechali položené v kanceláři na stole. Pokud to máte uložené v prohlížeči, tak je relativně snadné se k tomu dostat,“ upozornil marketingový ředitel softwarové společnosti Seyfor Daniel Šturm.
Nastavení upozornění na novou datovou zprávu
Přes Identitu občana se lidé dostanou rovnou ke všem svým datovým schránkám. Mohou mezi nimi přepínat. A nastavit si upozornění do e-mailu tak, aby znali odesílatele a rovnou věděli, zda se jedná o zprávu do občanské, nebo podnikatelské schránky.
„Datová schránka vypadá trochu jako tank oproti tomu, když máte svou e-mailovou schránku. Takže jde o to, přiblížit to co nejvíce tomu, co lidé normálně používají. A oni se přestanou bát to používat,“ dodává Šturm.
Úřady přes datovou schránku mohou jednoduše upozornit třeba na končící platnost dokladu a poté informovat o možnosti vyzvednout si nový.