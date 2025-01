Bankovní identitu využívá už 4,65 milionu lidí

Bankovní identita je Čechům k dispozici pátým rokem. Aktivně ji nyní využívá 4,65 milionu lidí, což je o 650 tisíc více než před rokem. Do soukromých nebo státních systémů se přes ni přihlašují v průměru sedmkrát do roka, a to nejčastěji do datové schránky nebo do portálu zdravotní pojišťovny. Častěji tento způsob prokazování využívají muži než ženy. Nově mohou lidé prostřednictvím bankovní identity zdarma podepisovat dokumenty jako třeba kupní nebo nájemní smlouvy.