eDoklady mají téměř milion uživatelů. V budoucnu aplikaci nahradí digitální peněženka

Aplikace eDoklady funguje již více než dva roky. K pátku 17. dubna evidovala Digitální a informační agentura (DIA) téměř 975 tisíc uživatelů. Ti mohou mít díky aplikaci v telefonu digitální variantu občanského průkazu, kterým se mohou prokazovat na úřadech či ve školách, ale například také u voleb. V budoucnu eDoklady nahradí evropská digitální peněženka. Změny týkající se občanských průkazů a cestovních dokladů by měla přinést i novela, kterou před nedávnem schválila vláda.
Aplikaci eDoklady si lidé mohou z App Store a Google Play stáhnout zdarma. Potřebují pouze smartphone a Identitu občana, která je pro přihlášení nezbytná. Slouží pro bezpečné a jednoduché přihlašování do různých portálů státní a veřejné správy. Pokud se prokazuje totožnost nějakému ověřovateli s mobilní aplikací, využívá se při tom technologie Bluetooth a není tak potřeba připojení k internetu. To je nutné pouze při registraci, aktualizaci údajů a prokazování ověřovateli na přepážce.
Aplikaci, kterou si tehdy za první den i přes potíže s přihlášením stáhlo sedmdesát tisíc lidí, zpočátku akceptovaly pouze ústřední orgány státní správy a dobrovolně i některé obce. Od dubna 2024 se povinnost rozšířila i na policii a od poloviny téhož roku také na úřady práce či finanční úřady. Od loňského ledna přijímají eDoklady i všechny samosprávy či Česká pošta.
Počet registrovaných uživatelů navíc neustále roste. Podle DIA je to kontinuální rychlostí asi pět tisíc nových uživatelů týdně. „Dá se tedy předpokládat, že v době konání podzimních komunálních voleb již budeme evidovat více jak milion uživatelů eDokladů,“ uvedl vedoucí komunikace DIA Jan Hainz. Komunální volby se letos podle termínu stanoveného zákonem budou společně s volbami do třetiny Senátu konat 9. a 10. října.
Vůbec poprvé mohli lidé eDoklady využít při loňských sněmovních volbách. Už v první den hlasování se ale objevily potíže, jelikož systém měl kvůli velkému náporu problémy. DIA později informovala, že byly způsobeny tím, že zájem o využití eDokladů přesáhl kapacity systému. Příčinou byl nesprávný odhad zájmu a testování na tuto zátěž. V reakci na problémy aplikace pak 23. října skončil v čele DIA tehdejší ředitel Martin Mesršmíd.
Mezi jednu z letošních priorit DIA patří právě podpora podzimních voleb, aby se problémy z loňska neopakovaly. Podle Hainze bude v rámci nápravných opatření provedena mimo jiné podrobná optimalizace mobilní aplikace eDoklady s ohledem na minimalizaci počtu požadavků ISZR (Informační systém základních registrů) a dalších sdílených služeb.
Dále v agentuře provedou také testování celého produkčního prostředí tak, aby při skutečném nasazení byla k dispozici dostatečná prostupnost systému. „Doprovodným krokem je také dokončená generální obměna hardwaru ISZR a související navýšení propustnosti síťové infrastruktury, což eliminuje některá zjištěná úzká hrdla,“ doplnil Hainz.
Největší změnou je podle Hainze právě zmíněná optimalizace aplikace, která umožňuje rychle odbavovat požadavky na přihlášení. „Počty požadavků na NIA (portál Národní identitní autority) totiž meziročně strmě rostou, špičky jsme zaznamenali například při letošním podávání přihlášek na střední školy. Optikou podzimních komunálních voleb je tedy nutné zajistit jak stabilitu a optimalizaci eDokladů, tak posílit kapacitu NIA,“ upřesnil Hainz.
Výhody a zabezpečení eDokladů
Jaké výhody eDoklady lidem přináší? Vyjma samotné možnosti nenosit u sebe plastovou kartičku patří k benefitům využívání aplikace mimo jiné lepší možnost kontroly nad tím, kdo vidí údaje uživatele. Například při ověření věku nemusí člověk s aplikací ověřovateli poskytnout další údaje navíc, jako jsou třeba jméno či adresa. Výhodou je i to, že občanský průkaz v eDokladech není možné zfalšovat.
Nutné nicméně je, aby se bezpečně choval i uživatel aplikace a předešel tak případným rizikům. Lidé by například neměli nechávat telefon položený volně bez kontroly a pro lepší zabezpečení se pro odemykání mobilu doporučuje použít i biometrické ověření. Totéž platí i pro samotnou aplikaci. Samozřejmostí je také ostražitost při práci s aplikací tak, aby například nikdo nemohl vypozorovat zadávání PINu.
Podobně jako plastovou občanku mohou lidé ztratit i mobilní telefon s aplikací eDoklady. Údaje jsou sice šifrovány a zabezpečeny na více úrovních, avšak existuje rovněž možnost odpojit v Portálu občana zařízení od aplikace a tím získat větší jistotu, že nedojde ke zneužití údajů.
Důležité je rovněž dodat, že samotné využívání aplikace eDoklady neznamená, že by už lidé vůbec nemuseli řešit fyzický občanský průkaz. Ten je v případě konce platnosti nutné prodloužit. Jak vysvětluje DIA, průkaz v eDokladech je totiž elektronickým otiskem fyzického dokladu, a pokud by občanskému průkazu vypršela platnost, z aplikace automaticky zmizí. Výhodou aplikace ovšem na druhou stranu je, že devadesát dní před koncem platnosti fyzického průkazu uživateli začne zobrazovat upozornění, za jak dlouho platnost skončí.
Budoucnost eDokladů
Aplikace eDoklady je zároveň důležitým mezikrokem pro zavedení evropské peněženky digitální identity (EUDIW), jejíž spuštění patří mezi jednu ze tří hlavních letošních priorit DIA. Česko chce tuto peněženku spustit na přelomu letošního a příštího roku. Služba má občanům v celé EU umožnit prokazovat svou totožnost pomocí mobilní aplikace. Měla by rovněž uchovávat dokumenty v digitální podobě nebo umožnit elektronický podpis.
„EUDIW využije zkušenosti občanů i ověřovatelů s digitální identitou a eDoklady. Zásadní bude důvěra uživatelů, ochrana dat a srozumitelné vysvětlení, jak systém funguje a co přináší,“ očekává ředitel DIA Petr Kuchař.
Co novinka přinese? Podle webu Seznam Zprávy bude díky jedné aplikaci možné kdekoliv v EU založit účet, vyzvednout léky, komunikovat s úřady či autorizovat platby. Lidé do této aplikace nahrají doklady a příslušné instituce si z ní následně obstarají potřebné údaje.
Jednou z novinek v rámci eDokladů měla být do budoucna možnost přidání dalších dokladů. K tomu už ale podle Hainze nedojde. „Protože již v současné době pracujeme na přípravě spuštění evropské peněženky digitální identity, která eDoklady v budoucnu zcela nahradí. Na rozdíl od eDokladů bude umožňovat prokazování totožnosti ‚na místě‘ i ‚na dálku‘, a to nejen v Česku, ale i v celé EU. Role eDokladů však byla zásadní v tom, aby se občané naučili používat digitální identitu a úřady a komerční firmy ji akceptovat,“ vysvětlil Hainz, podle něhož je v současnosti 44 tisíc ověřovatelů aplikace eDoklady, z nichž k 17. dubnu tvořily 7734 orgány veřejné moci.
Průzkum: Téměř dvě třetiny lidí upřednostňují při komunikaci se státem digitální služby
Vysoký zájem Čechů o využití digitálních služeb při komunikaci se státními úřady dokazuje i průzkum agentury STEM/MARK pro DIA. Podle něj téměř dvě třetiny Čechů upřednostňují při komunikaci se státem právě digitální služby.
Samotné fungování těchto služeb ale lidé hodnotí spíše průměrně. Při hodnocení digitálních služeb státu udělili dotázaní průměrnou známku 3,1. To je stejná hodnota jako při šetření před rokem. „Stále tak máme co dohánět,“ podotkl Kuchař. Mezi negativa respondenti zařadili například nepřehlednost některých řešení či nespokojenost s určitými funkcemi.
Oproti minulosti se snížila ochota občanů doporučit některé služby ostatním. To se týká zejména právě eDokladů, což souvisí se zmíněnými problémy uživatelů při loňských volbách do Poslanecké sněmovny.
„Výsledky potvrzují, že digitální služby se staly běžnou součástí fungování státu. Zároveň je ale zřejmé, že rozhodujícím faktorem využívání je důvěra občanů ve stabilitu a spolehlivost systémů, a to je jedna z výzev pro naši agenturu,“ poznamenal Kuchař.
Novinky u občanských průkazů i pasů by měla přinést novela
Změny se ale netýkají pouze aplikace eDoklady a digitálního prostředí. Vláda před nedávnem schválila novelu, která by měla přinést novinky související s občanskými i cestovními průkazy. „Novela přináší řadu praktických novinek, které zjednoduší život nejen úřadům, ale především samotným občanům. Naším cílem je, aby stát fungoval pro občany jednodušeji a dostupněji, a to jak doma, tak v zahraničí,“ zdůraznil k návrhu ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Hlavním cílem je podle resortu sjednotit postupy při vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů.
„Návrhem se dále sleduje maximální digitalizace procesu vydávání cestovních dokladů, zpřesnění povinností a lhůt, umožnění využívání již pořízených biometrických údajů a obecně sjednocení využívání infrastruktury používané pro vydávání cestovních dokladů či rozšíření možností vyrozumívání elektronickými prostředky s cílem zjednodušení a zefektivnění postupů na úseku cestovních dokladů,“ stojí v důvodové zprávě.
Co konkrétně novela, jejíž účinnost vláda navrhuje od příštího roku, přinese? Lidé si například zřejmě budou nově moci ponechat úředně znehodnocené cestovní doklady, jako je tomu v případě občanských průkazů. Zákon také nově umožní podat žádost o vydání cestovního dokladu a převzít jej i mimo pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností. To by podle ministerstva vnitra mělo usnadnit situaci zejména těm, pro které je cesta na úřad obtížná a žádosti tak budou moci vyřizovat třeba doma, v nemocnici či v domově pro seniory. Totéž bude platit i pro následné převzetí nového cestovního dokladu. Obdobně je tomu již v současnosti u občanských průkazů.
Větší role zastupitelských úřadů
Orgány vydávajícími cestovní doklady se nově stanou také zastupitelské úřady. „Čímž se zmenší zátěž pro úřady obcí s rozšířenou působností, které žádosti podané na zastupitelských úřadech kontrolují, a zvýší úroveň poskytovaných služeb občanům v zahraničí,“ píše se v důvodové zprávě, podle níž totéž bude platit i pro občanské průkazy.
Nově by rovněž podle návrhu mohly být opakovaně použity biometrické údaje pořízené pro jeden typ průkazu také pro druhý, a to v případě, že žadatel o oba průkazy požádá ve stejný den. Návrh rovněž počítá s tím, že spisová dokumentace spojená se žádostmi o průkazy bude plně digitalizovaná.
Novela dále navrhuje rozšířit okruh osob, které mohou člověka zastoupit při podání žádosti o vydání cestovního dokladu či občanského průkazu nebo jeho převzetí. Rozšíří se i důvody pro odepření vydání cestovního dokladu, a to mimo jiné v případě, kdy byl na občana vydán českým soudem evropský zatýkací rozkaz. „Nemělo by tak již docházet k situacím, kdy je na hledanou osobu vydán zatýkací rozkaz, ale orgány příslušné k vydání cestovního dokladu nemají zákonný důvod pro odepření vydání nového cestovního dokladu,“ upřesňuje důvodová zpráva.
Mezi další změny, které novela přináší, patří prodloužení platnosti občanského průkazu v případě úmrtí manžela nebo partnera ze 45 na 90 dnů. Cílem je podle předkladatelů poskytnout pozůstalému dost času zvyknout si na novou životní situaci bez tlaku na okamžitou výměnu průkazu.
Návrh také sjednocuje pro oba typy průkazů výši pokut za přestupky do tří pásem podle závažnosti přestupku – nejméně závažné přestupky s pokutou do deseti tisíc korun, závažnější s pokutou do dvaceti tisíc korun a nejzávažnější s pokutou do padesáti tisíc korun. Zavádí také nový přestupek – zneužití veřejné listiny. Zákon mění i některé typy správních poplatků, například za vydání náhradního dokladu při poškození původního.
Návrh změny zákonů předložila už předchozí vláda v minulém volebním období, ale protože novela tehdy neprošla celým legislativním procesem, bylo nutné ji předložit znovu. Oproti předchozí podobě návrh nyní neobsahuje ustanovení o zřízení dočasných občanských průkazů pro volby. Do právního řádu byla tato možnost začleněna změnou volebních zákonů, platit začala od letošního ledna.
Další změny týkající se osobních dokladů chystá ministerstvo vnitra i v budoucnu. Hana Malá z odboru komunikace resortu uvedla, že připravují ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin změnu designu cestovního pasu. „Tak, aby cestovní pas České republiky udržel krok s vyspělými státy a obsahoval ty nejmodernější zabezpečovací prvky. Dále ministerstvo vnitra pečlivě sleduje vývoj evropských předpisů, které mohou mít rovněž dopad do oblasti osobních dokladů, a je připraveno tyto předpisy bez zbytečného odkladu promítnout v oblasti osobních dokladů,“ doplnila.
