Za komunistického režimu byl občanský průkaz víc než jen dokladem totožnosti, jeho novým držitelům se při jejich předávání připomínalo, kdo v zemi vládne. Osobní doklad měl třicet stránek, kdo v něm neměl razítko zaměstnavatele, byl pro tehdejší režim příživník. První větší změnou, zmenšením, prošly takzvané občanky v roce 1985. V dubnu před pětatřiceti lety začala v Československu výměna občanských průkazů. Jejich podoba se pak měnila ještě několikrát, kvůli rozpadu společného státu, vstupu do EU nebo zavedení biometrických údajů.
První zalaminované kartičky se objevily v roce 1993. Od roku 2000 je už nevydávala policie, ale tehdejší okresní úřady. Doklad v podobě karty už zůstal, měnily se ale materiál, rozměry a zapsané údaje.
V srpnu 2021 EU sjednotila podobu identifikačních karet, navíc se v nich objevily i biometrické prvky. Od roku 2024 je možné mít občanský průkaz i v elektronické podobě, místo dokladu v podobě karty tak dnes stačí mobil s aplikací eDoklady.