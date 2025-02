Aplikaci eDoklady si už stáhlo na 640 tisíc lidí

Pro většinu běžných situací by měl od ledna stačit občanský průkaz v aplikaci eDoklady. Měly by ho umět načíst všechny obce, pošty nebo zdravotní pojišťovny. Hlavní výhodou elektronických průkazů je podle úředníků to, že na rozdíl od plastové karty mobilní telefon lidé nezapomenou a mají ho téměř vždy po ruce. Aplikaci eDoklady si k poslednímu lednovému dni stáhlo zhruba 638 tisíc lidí. Za první měsíc roku počet uživatelů vzrostl o padesát tisíc.